Γάζα: Τουλάχιστον 10 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στην Τζαμπάλια

Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πληροφορίες από διασώστες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera κάνει λόγο για 14 νεκρούς – ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά – σε δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βόρεια της πόλης της Γάζας.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς θύλακα είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 45.097 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 107.244 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τις αρχές Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

