Les Echos: Η ελληνική αμυντική βιομηχανία Theon βρίσκεται ένα βήμα πριν από την εξαγορά της γαλλικής HGH

Η ναυαρχίδα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας Theon βρίσκεται ένα βήμα πριν από την εξαγορά της γαλλικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας HGH, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμα της η γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos, υπογραμμίζοντας ότι με αυτή την εξαγορά η ελληνική εταιρεία «ενσωματώνει την τεχνολογία ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στα προϊόντα της, σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη αγορά γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη».

Ειδικότερα η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει ότι ως κορυφαία δύναμη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, η εταιρεία Theon συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στη Γαλλία, σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της περί σύστασης κοινοπραξίας με τη Safran και της εξαγοράς του κατασκευαστή Merio. Στόχος του ομίλου είναι, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πρωταθλητή στον τομέα της οπτρονικής. «Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μόλις οι εκπρόσωποι των εργαζομένων διατυπώσουν τη γνώμη τους και η γαλλική κυβέρνηση χορηγήσει την απαιτούμενη έγκριση» δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος τηςTheon Φιλίπ Μενικέν.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο ταχέως αναπτυσσόμενος ελληνικός όμιλος διέκρινε στην HGH ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων «πραγματικά συμπληρωματικό» προς το δικό του και αποφάσισε να εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Carlyle, ο οποίος είχε εξαγοράσει το 2018 τη γαλλική μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία απασχολεί 130 εργαζομένους, προκαλώντας τότε απογοήτευση στους κύκλους της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας. Η συναλλαγή, στο πλαίσιο της οποίας η Theon θα αποκτήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου βάσει αποτίμησης 300 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του ελληνικού ομίλου αναφέρεται στο δημοσίευμα, όπου επισημαίνεται ότι η HGH αναπτύσσει μια σπάνια και ιδιαίτερα περιζήτητη τεχνολογία στον συγκεκριμένο τομέα: διαθέτει θερμική κάμερα ικανή να εντοπίζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πολύ μεγάλες αποστάσεις - έως και αρκετά χιλιόμετρα, ανάλογα με το μέγεθος του στόχου.

Παρότι υπάρχουν ανταγωνιστικές λύσεις στην αγορά, το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας βασίζεται σε μια μοναδική βάση δεδομένων, η οποία συγκεντρώνει 15 έτη οπτικού υλικού και επιτρέπει την αποτελεσματική σάρωση του εναέριου χώρου, σημειώνει γαλλική εφημερίδα. Το συγκεκριμένο προϊόν θα επιτρέψει στην Theon να επιταχύνει τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της antidrone άμυνας, σημειώνει, επίσης, η γαλλική εφημερίδα επισημαίνοντας ότι πέραν των συστημάτων νυχτερινής όρασης, ο ελληνικός όμιλος αναπτύσσει τα τελευταία έτη και οπτρονικά συστήματα «πλατφόρμας», τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε οχήματα, όπως άρματα μάχης, ή σε πολεμικά πλοία.

Τα εν λόγω συστήματα προσελκύουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδίως στην Ευρώπη, καθώς το μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της άμυνας SAFE τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή, χρηματοδοτώντας, μεταξύ άλλων, την προμήθεια συστημάτων αντιμετώπισης drones από Ευρωπαίους κατασκευαστές, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα τονίζοντας ότι με την εξαγορά της HGH, η Theon αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο επενδυτή ελληνικών συμφερόντων στη Γαλλία, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, με συνολικές επενδύσεις που ανέρχονται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. «Για εμάς, αυτή είναι η χρονιά της Γαλλίας. Επενδύουμε σημαντικά κεφάλαια. Εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε πλέον μόνο πελάτες των Γάλλων, αλλά και εταίροι τους» είχε δηλώσει πριν από λίγες εβδομάδες στην "Les Echos" ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Κριστιάν Χατζημηνάς.

Πηγή: skai.gr

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