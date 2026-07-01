Ανδρουλάκης: «Η σημερινή Ελλάδα είναι η Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων»

Με ομιλία απόψε στην Κάρπαθο σε φίλους και μέλη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ολοκλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης την περιοδεία του στα Δωδεκάνησα.

«Αυτά τα δισεκατομμύρια, αντί να αλλάξουν παραγωγικά την Ελλάδα, την αφήνουν μια από τα ίδια», ανέφερε μεταξύ άλλων για το ερώτημα «Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι θα γίνει;». Επισήμανε ότι οι ίδιοι οι κυβερνώντες παραδέχονται ότι μετά το 2029 η ανάπτυξη παγώνει και διατύπωσε ως κρίσιμα ερωτήματα: «Ποια είναι η επόμενη μέρα; Η στασιμότητα; Και αν έχουμε μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση τι θα γίνει; Θα πάμε πίσω στο 2009; Έμεινε κάτι πίσω από το Ταμείο Ανάκαμψης; Και εδώ είναι θέμα κουλτούρας διακυβέρνησης, όταν γράφεις στα παλιά σου τα παπούτσια τη διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υποστήριξε πως ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου και πρόσθεσε ότι η σημερινή Ελλάδα είναι η Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων, ενώ συμπλήρωσε πως οι μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή.

«Πώς γίνεται λοιπόν ο πρωθυπουργός να διεκδικεί τρίτη θητεία; Θέλει να συγκρίνεται με τον κ. Τσίπρα. Αυτό θέλει να περάσει στην ελληνική κοινωνία: 'Ή Κυριάκος, ή ό,τι ζήσατε την περίοδο 2015-19'. Εμείς απαντάμε: Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ, με υπευθυνότητα, σχέδιο και σοβαρότητα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Δεν είναι τυχαίο ότι η μισή διαπλοκή έχει αγκαλιάσει τον ένα και η άλλη μισή τον άλλον. Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις, και αυτή είναι η δύναμή μας. Βλέπω τον καθημερινό πόλεμο που δεχόμαστε. Είμαστε το μοναδικό κόμμα με πλήρες κατατεθειμένο πρόγραμμα στη ΔΕΘ, για τη στέγαση, την παιδεία, την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα, την περιφερειακή ανάπτυξη, για όλα», πρόσθεσε.

«Στήνουν το σκηνικό 2023, που οι δημοσκοπήσεις έδειχναν διαφορές μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπήρχαν. Και ξαφνικά, το 32%-29% έγινε 41%-18%. Τα θυμόμαστε. Και για το ΠΑΣΟΚ έλεγαν 'μην το ψηφίζετε, χαμένη ψήφος είναι και τη δεύτερη Κυριακή διαλύεται'. Δεν διαλυθήκαμε. Έχουμε μέταλλο, ιστορία και κοινωνική ρίζα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», σημείωσε, θέτοντας τον πολιτικό στόχο για νίκη στις εκλογές, ώστε να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.

Αναφερόμενος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «δεν μου αρέσουν οι υπερβολές και ούτε θα πω ότι κάποιος δεν θέλει να υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα», ωστόσο διερωτήθηκε: «Τα υπηρετούμε όλοι αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα; Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, τα υπηρετούσε σωστά; Όταν ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι το καλώδιο είναι ένα εμβληματικό έργο γεωστρατηγικής σημασίας, αλλά δεν ποντίζεται χωρίς να εξηγεί τον λόγο στον ελληνικό λαό που δεν δίνει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενός έργου χρηματοδοτούμενου από την Ευρώπη, απολογείται κανείς;»

«Το ΠΑΣΟΚ υπό όλες του τις ηγεσίες είχε σχέδιο, γι' αυτό όποια επιτυχία σημειώθηκε - με εμβληματικότερη την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό - την πέτυχε το ΠΑΣΟΚ, γιατί σχεδίαζε μακροπρόθεσμα», δήλωσε εμφατικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατέληξε στην κριτική του για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης:

«Αν δεν έκαναν ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ για την πρόθεση της Τουρκίας να νομοθετήσει τη 'Γαλάζια Πατρίδα', δεν θα είχε πει κουβέντα η κυβέρνηση. Πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προχθές ο κ. Μητσοτάκης και δεν πήρε μια επίσημη και ομόφωνη καταδίκη από την Ε.Ε.».

Πηγή: skai.gr

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