Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ήταν κάτι που φάνταζε τρομερά δύσκολο ν’ ανατραπεί, όσο κι αν το πάλεψε ο Ρουμάνος. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, βρισκόταν σε τεχνητό κώμα από τα ξημερώματα της Κυριακής, αλλά τελικά το βράδυ της Τρίτης απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, νικημένος από τα βαρύτατα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο σε προπόνηση της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, νοσηλεύτηκε, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, αποδεσμεύθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της πατρίδας του, αλλά οι τελευταίες μέρες τον βρήκαν ξανά στο νοσοκομείο και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Υπέστη νέο έμφραγμα, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, τοποθετήθηκε σε τεχνητό κώμα από τα ξημερώματα της Κυριακής και εν τέλει εξέπνευσε το βράδυ της Τρίτης…

Ο Ρουμάνος θρύλος και πατέρας του Ραζβάν, κόουτς του ΠΑΟΚ, αποδείχθηκε πως είχε υποστεί πολλαπλά ισχαιμικά επεισόδια και πνευμονική θρομβοεμβολή, η κάθε ώρα που περνούσε ήταν κρίσιμη και οι γιατροί αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 80χρονος απεβίωσε μένοντας στην ιστορία ως ένας από τους πιο επιτυχημένους Ρουμάνους ποδοσφαιριστές και προπονητές και ο πρώτος που κατάφερε να στείλει την εθνική ομάδα της πατρίδας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1984

Γενιές και γενιές μεγάλωσαν με τις ενέργειές του και τα τρομερά του κατορθώματα στο γήπεδο, ακόμα και από την Ντινάμο, με την οποία συνδέθηκε κυρίως η ποδοσφαιρική του καριέρα, πανηγυρίζοντας εκεί 7 πρωταθλήματα Ρουμανίας κι ένα Κύπελλο σε 250 ματς από το 1963 έως το 1977.

Όταν ασχολήθηκε με την προπονητική θέλησε να δείξει σε όλους την τόλμη που τον διακατείχε και την αγάπη που είχε για το ρίσκο, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει κάτι πρωτότυπο. Με την εθνική Ρουμανίας, στον δρόμο προς το Euro του ’84, είχε πάρει τεράστια νίκη επί της Ιταλίας και αργότερα έγινε ο «αρχιτέκτονας» της φοβερής Ντινάμο στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Έζησε και εργάστηκε σε μια πολύ ρομαντική περίοδο για το ιταλικό ποδόσφαιρο, τη δεκαετία του ’90, με ευφυείς ποδοσφαιριστές, παθιασμένους και με τεράστιες προσωπικότητες. Καθοδήγησε «Τιτάνες» όπως ο Ρονάλντο και ο Μπάτζιο, κυριάρχησε στην Τουρκία με Γαλατασαράι και Μπεσίκτας. Δημιούργησε την απόλυτη Σαχτάρ από το 2004 έως το 2016 και έγινε ο πρώτος και μοναδικός Ρουμάνος προπονητής με κατάκτηση Κυπέλλου UEFA/Europa League, το 2009 (2-1 τη Βέρντερ Βρέμης).

Απάντησε αμέσως θετικά στο κάλεσμα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ρουμανίας τα τελευταία χρόνια και είναι ακόμα ο 4ος σε τίτλους στη λίστα με τους πιο επιτυχημένους προπονητές, έχοντας 36 τρόπαια, πίσω από τους Πεπ Γκουαρδιόλα, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Τζον Στέιν...

