Γυναίκα κάηκε ζωντανή στο μετρό της Νέας Υόρκης – Μετανάστης της έβαλε φωτά ενώ κοιμόταν 

Οι εικόνες φρίκης με μία γυναίκα να καίγεται ζωντανή, όρθια μέσα σε βαγόνι του μετρό της Νέα Υόρκη, αβοήθητη, κάνουν τον γύρο του κόσμου. Ως δράστης αναγνωρίστηκε και συνελήθφη ο 33χρονος Σεμπαστιάν Ζαπάτα, παράνομος μετανάστης από την Γοαυτεμάλα, αλλά με καθαρό ποινικό μητρώο.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, ο δράστης πλησίασε ήρεμα την γυναίκα που κοιμόταν στο πίσω μέρος του άδειου συρμού και της έβαλε φωτιά. Η γυναίκα ενστικτωδώς σηκώθηκε αλλα μέσα σε λίγα δευτερόλπετα τυλίχτηκε ολόκληρη στις φλόγες και πέθανε επί τόπου, ενώ η σορός της στεκόταν ακόμα ορθια, φλεγόμενη.

Την ίδια ώρα, ο 33χρονος καθόταν ήρεμα έξω από τον συρμό και παρακολουθούσε το θύμα να καίγεται - μάλιστα κάποια στιγμή έκανε αέρα με το μπουφάν του για να φουντώσει τις φλόγες. Όλη αυτή την ώρα κανείς δεν έκανε τίποτα για να γλιτώσει την άτυχη γυναίκα – που ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί.

A woman has died after being set on fire while sleeping on a New York City subway train. The incident occurred on Sunday, December 22, at approximately 7:29 am on a stationary F train at the Coney Island-Stillwell Avenue station in Brooklyn



Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Χ φαίνεται ένας αστυνομικός να περνάει μπροστά από την φρικτή σκηνή, να μιλάει στον ασύρματο και να προχωράει χωρίς να σταματήσει να βοηθήσει.

Ενώ ο καπνός και η μυρωδιά καμμένου πλημμύρισε την αποβάθρα, αστυνομικοί έσπευασαν στο σημείο. Μάλιστα, αρχικά δεν είχαν καταλάβει ότι ο 33χρονος είχε πυρπολήσει την γυναίκα και του είπαν να απομακρυνθεί για να καθαρίσουν το σημείο.

Πώς συνελήφθη ο δράστης

Οι κάμερες στις στολές των αξιωματικών παρείχαν μια πολύ καθαρή, λεπτομερή εικόνα του δράστη, ο οποίος έφυγε ανενόχλητος μετά το φρικτό έγκλημα τού.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, τρεις μαθητές γυμνασίου κάλεσαν την αστυνομία – που στο μεταξύ είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες του ζητώντας πληροφορίες – και είπαν ότι είδαν τον άνδρα σε άλλο συρμό του μετρό.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, βρήκαν τον ύποπτο ήδη σε άλλο τρένο που έφευγε από το σταθμό και τον συνέλαβαν.

Sebastian Zapeta, an illegal alien from Guatemala, has been identified as the man who set a woman on fire on a New York subway. This horrific act could have been prevented if the Biden administration had deported him when they had the chance. This is the result of… pic.twitter.com/VZOaKR8HVQ — Angry Citizen 🆇︎ (@AngryCitizenxx) December 23, 2024

Πηγή: skai.gr

