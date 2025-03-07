Σάλος έχει προκληθεί από την παρουσία αστυνομικού από τη Νέα Υόρκη σε βιντεοκλίπ ράπερ, καθώς ο χορός της αξιωματικού του NYPD θεωρήθηκε ιδιαίτερα προκλητικός.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και η New York Post, η αξιωματικός Μελίσα Μαρκάντο, η οποία μετρά 7 χρόνια προϋπηρεσίας στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης, φαίνεται στο βιντεοκλίπ του ράπερ S-Quire να φοράει μπικίνι και να λικνίζεται αισθησιακά.

Η Μερκάδο, ο μισθός της οποίας είναι 144.000 δολάρια τον χρόνο, εντάχθηκε στην αστυνομία το 2018 και υπηρετεί σε ειδική ομάδα για θύματα στο Μπρονξ. «Δεν έχω λόγια» σχολίασε αστυνομικός για τη συνάδελφό του, το όνομα της οποίας, πάντως, δεν αναφέρεται στα credit του βιντεοκλίπ.

Υπήρξαν, όμως, και άλλοι αστυνομικοί που υπερασπίστηκαν την απόφαση της Μερκάδο. «Αυτό που κάνει δεν έχει καμία σχέση με το ότι είναι εργαζόμενη στο NYPD» ανέφερε ανακοίνωση της ένωσης αστυνομικών. «Δεν φοράει αντικείμενα από το NYPD και τίποτα στο βίντεο δεν δηλώνει ότι είναι αστυνομικός» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Αν το κάνει για τα λεφτά, αν έχει μια δεύτερη ζωή, τότε η εργασία της θα ήταν καλό να το γνωρίζει» είπε άλλη πηγή στη New York Post.

Για την ώρα παραμένει άγνωστο αν το βίντεο έχει εξεταστεί από τους επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκη και αν θα επιβληθούν ποινές σε βάρος της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.