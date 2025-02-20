Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε και πάλι την Ουκρανία, λέγοντας πως κακομεταχειρίστηκαν τον υπουργό Οικονομικών του, τον Σκοτ Μπέσεντ την περασμένη εβδομάδα, κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο.

«Στην πραγματικότητα ο Σκοτ Μπέσεντ πήγε εκεί πέρα και αντιμετωπίσθηκε με αρκετή αγένεια, επειδή ουσιαστικά του είπαν 'όχι'. Και ο Ζελένσκι κοιμόταν και δεν ήταν διαθέσιμος για να τον συναντήσει», δήλωσε χθες ο Τραμπ προς τους δημοσιογράφους, αν και στην πραγματικότητα ο Μπέσεντ και ο Ζελένσκι συναντήθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου.

Ήδη χθες ο Αμερικανός ηγέτης είχε επιτιμήσει τον Ουκρανό ομόλογό του μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social: «Δικτάτορας χωρίς εκλογές, ο Ζελένσκι θα πρέπει να βιαστεί, διαφορετικά δεν θα του απομείνει χώρα (...) Λατρεύω την Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι έκανε μια φρικτή δουλειά».

Το ταξίδι του Μπέσεντ στο Κίεβο ήταν η πρώτη επίσκεψη ενός μέλους της νέας αμερικανικής κυβέρνησης στην Ουκρανία, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει πως διαπραγματεύεται «με επιτυχία ένα τέλος του πολέμου με τη Ρωσία».

Σήμερα, μερικές ημέρες πριν από την τρίτη επέτειο της έναρξης της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να δεχθεί τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ. Κατά την άφιξή του στο Κίεβο, αυτός ο τελευταίος δήλωσε πως κατανοεί την ανάγκη της Ουκρανίας για «εγγυήσεις ασφαλείας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

