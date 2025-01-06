Νέα προσπάθεια σήμερα από τις νοτιοκορεατικές αρχές να συλλάβουν τον έκπτωτο πρόεδρο

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο σύλληψης μελών της ασφαλείας του έκπτωτου προέδρου, εάν προσπαθήσουν να εμποδίσουν την επόμενη προσπάθεια εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Γιουν Σοκ-γελ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο την αστυνομία τη Δευτέρα.

Την Παρασκευή, δεκάδες νοτιοκορεάτες αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης στην επίσημη κατοικία του, εμποδιζόμενοι από τη φρουρά του Γιουν, και σήμερα καλούνται να ξαναπροσπαθήσουν.

Οι νοτιοκορεατικές αρχές θέλουν να ανακρίνουν τον Γιουν σχετικά με την αποτυχημένη απόπειρά του, στις 3 Δεκεμβρίου, να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα.

Το ένταλμα σύλληψης έχει προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (17:00 στην Ελλάδα) και θα ζητηθεί παράταση της ισχύος του αν δεν καταστεί εφικτό να συλληφθεί ο Γιουν.

Δικαστήριο της Σεούλ απέρριψε χθες Κυριακή προσφυγή των δικηγόρων του Γιουν, με την οποία ο έκπτωτος πρόεδρος αιτούνταν την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης και της διεξαγωγής έρευνας στην προεδρική κατοικία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Χθες εκατοντάδες Νοτιοκορεάτες συγκεντρώθηκαν, μέσα στο κρύο και το χιόνι, κοντά στην κατοικία του Γιουν, ζητώντας την ανατροπή του και τη σύλληψή του.

