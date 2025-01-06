Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι η πυραυλική δοκιμή που πραγματοποίησε η Βόρεια Κορέα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σεούλ είναι μια υπενθύμιση της ανάγκης για εμβάθυνση της συνεργασίας της Ουάσινγκτον με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία προκειμένου να αποθαρρυνθεί η Πιονγκγιάνγκ.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο, που εκτιμάται ότι ήταν μεσαίου βεληνεκούς, γύρω στο μεσημέρι (τοπική ώρα, 05.00 ώρα Ελλάδας), που διήνυσε πάνω από 1.100 χιλιόμετρα προς τα ανατολικά πριν καταπέσει στη θάλασσα, σύμφωνα με τον στρατό της Νότιας Κορέας.

Μιλώντας λίγες ώρες αργότερα, ο Μπλίνκεν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η εκτόξευση τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, μεταξύ άλλων και στον διαμοιρασμό πυραυλικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την πραγματοποίηση τριμερών στρατιωτικών ασκήσεων.

«Η σημερινή εκτόξευση είναι απλά μια υπενθύμιση προς όλους εμάς για το πόσο σημαντικό είναι το έργο της συνεργασίας μας», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Μπλίνκεν προειδοποίησε επίσης για την εμβάθυνση των σχέσεων της Πιονγκγιάνγκ με τη Μόσχα. Δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι η Ρωσία σκοπεύσει να μοιραστεί τεχνολογίες στον τομέα του Διαστήματος και των δορυφόρων με τη Βόρεια Κορέα με αντάλλαγμα τη στήριξή της στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου πάνω από 1.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που αποχωρεί από το αξίωμά του αυτό τον μήνα, προσπάθησε να εμβαθύνει την τριμερή συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, παρά τα ιστορικά ζητήματα που συχνά δημιουργούν ένταση στις σχέσεις μεταξύ των ασιατικών αυτών των χωρών.

Αλλά η πολιτική αναταραχή στη Νότια Κορέα, μαζί με την επικείμενη επιστροφή μιας απρόβλεπτης διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, δημιουργεί ερωτήματα για το εάν αυτές οι προσπάθειες μπορούν να συνεχιστούν.

Οι βουλευτές της Νότιας Κορέας ψήφισαν τον περασμένο μήνα υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, η άσκηση των καθηκόντων του οποίου ανεστάλη, ύστερα από την αποτυχημένη απόπειρά του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου. Το Συνταγματικό Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί αν πράγματι θα απομακρυνθεί από το αξίωμά του. Εάν ο Γιουν απομακρυνθεί μόνιμα από το αξίωμα, θα πρέπει να διενεργηθούν προεδρικές εκλογές και οι φιλελεύθεροι –που θεωρούνται οι πιθανοί νικητές μιας τέτοιας εκλογικής διαδικασίας— έχουν επικρίνει τις προσπάθειες του Γιουν να προχωρήσει σε συμπράξεις με το Τόκιο.

Ο Μπλίνκεν, ο οποίος συναντήθηκε επίσης σήμερα με τον Τσόι Σανγκ-μοκ, που ασκεί προσωρινά καθήκοντα προέδρου της χώρας, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι ενώ η Ουάσιγκτον έχει «σοβαρές ανησυχίες» για τις ενέργειες του Γιουν, έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας και στη δημοκρατική ανθεκτικότητα.

Η σημερινή εκτόξευση ήταν η πρώτη της Πιονγκγιάνγκ από τις 5 Νοεμβρίου όταν εκτόξευσε τουλάχιστον επτά βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς. Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιος τύπος πυραύλου εκτοξεύτηκε.

