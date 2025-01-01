Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν καμία επίθεση» εναντίον των κατοίκων της χώρας, μετά την πολύνεκρη επίθεση στη Νέα Ορλεάνη.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία, οποιουδήποτε είδους, και δεν θα ανεχτούμε καμία επίθεση εναντίον του λαού της χώρας μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ένας άνδρας έπεσε με το φορτηγάκι που οδηγούσε πάνω σε ένα πλήθος ανθρώπων που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 35. Το FBI ανακοίνωσε πως ερευνά το συμβάν ως τρομοκρατική ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

