Με ένα χαλαρό ποτό ή ένα κοκτέιλ σε ένα άνετο και ζεστό χώρο ή ακόμα και με ένα μεσημεριανό φαγητό μπορεί να πει κανείς ότι γίνονται οι καλύτερες συζητήσεις και διασυνδέσεις, ειδικά στις Βρυξέλλες, την καρδιά της ΕΕ. Ωστόσο, ο παραδοσιακός τρόπος γνωριμιών τείνει να ξεπεραστεί. Πλέον πρέπει κανείς να... ιδρώσει στην κυριολεξία για να αυξήσει τις γνωριμίες του αφού το νέο spot για βόλτες και γνωριμίες για λομπίστες, επιτρόπους και δημοσιογράφους είναι τα πολυτελή γυμναστήρια.

«Δημιουργεί έναν δεσμό που δεν είναι μόνο επαγγελματικός», είπε στο Politico ένα στέλεχος πωλήσεων από μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι γνωριμίες σε κάποιο tennis club για παράδειγμα αποδείχτηκε ότι άλλαξε το παιχνίδι στη σχέση εργασίας τους. «Είναι πολύ καλύτερα όταν το άτομο δεν έχει ιδέα για το τι θέλετε να του πουλήσετε.»

Ο σύμβουλος Alex Braley από το Sustainable Public Affairs είπε ότι ενώ η τάση αυτή που δημιουργείται «δεν είναι απαραίτητα σκόπιμη, έτσι λειτουργούν πλέον οι Βρυξέλλες. Αργά ή γρήγορα, με τα άτομα που συναντάται κάνοντας αθλήματα μαζί μπορεί να αποκτήσετε επαγγελματική επαφή — είτε το θέλετε είτε όχι».

Το Aspria Arts-Loi, ένα πολυτελές γυμναστήριο με γυάλινα παράθυρα, σερβιτόρους και εξοπλισμό γυμναστικής υψηλής τεχνολογίας το οποίο βρίσκεται στην καρδιά των Βρυξελλών αποτελεί έναν ιδανικό χώρο για τέτοιου είδους συναντήσεις. Το ίδιο και το Animo Studio.

Animo studio

Ο ιδρυτής του Aspria Arts-Loi, ένα μέρος που αγαπούν οι δικηγόροι και οι έμπειροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστήριξε μιλώντας στο Politico ότι οι επαγγελματικές γνωριμίες πραγματοποιούνται πλέον πιο συχνά σε πολυτελή κλαμπ και κέντρα υγείας.

«Δημιουργούμε ενεργά ευκαιρίες δικτύωσης… είχαμε κάποιον πρωθυπουργό λίγο πολύ από τη στιγμή που ανοίξαμε», είπε.

«Όταν επιταχύνεις την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σου, μεταβαίνεις πραγματικά από το [οικονομικό γυμναστήριο] Basic-Fit στο ANIMO», είπε 20χρονη σύμβουλος στο Politico όπου κανείς μπορεί να πληρώσει έως και 20 € ανά συνεδρία ή έως και 199 € για απεριόριστη μηνιαία πρόσβαση.

Μόνο σε μια τάξη, είπε, υπήρχαν «τρεις ευρωβουλευτές και ένας διευθυντής του ΝΑΤΟ».

Aspria Arts-Loi

Οι ιδρυτές του Animo Studio, Alexandre de Vaucleroy και Antoine Derom, και οι δύο 31 ετών, σχεδιάζουν ήδη το επόμενο γυμναστήριο κοντά στο Parc du Cinquantenaire, στην καρδιά της ευρωπαϊκής συνοικίας των Βρυξελλών, στις αρχές του 2025, στο οποίο και θα αυξήσουν τις παροχές ανεβάζοντας κι άλλο τον πήχη. Το νέο γυμναστήριο θα διαθέτει σπα, εστιατόριο, καφέ και αίθουσα συσκέψεων που θα μπορούν να ενοικιαστούν για εταιρικές εκδηλώσεις.

Η Sanne Pieters, διδάκτωρ ερευνήτρια στο KU Leuven που ερευνά τη σχέση μεταξύ ομορφιάς και ανισότητας, πιστεύει ότι ο λόγος που αφήνουν πλέον τα ήσυχα μέρη και προτιμούν να ιδρώσουν και να καταβάλουν κόπο είναι επειδή «οι άνθρωποι υποθέτουν ότι, πηγαίνοντας σε γυμναστήρια υψηλού επιπέδου, θα συναντήσουν ομοϊδεάτες τους. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ πιο διαδεδομένο με γυμναστήρια υψηλών προδιαγραφών από ό,τι με τη βασική γυμναστική των 20 ευρώ ανά μήνα», δήλωσε η Pieters, επισημαίνοντας ότι «οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να προσδίδουν άλλες έννοιες για το τι σημαίνει να γυμνάζεσαι σε premium γυμναστήριο»

Η Pieters προβλέπει ότι οι επαγγελματίες θα περνούν όλο και περισσότερο τη μέρα τους σε ένα μέρος όπου «μπορούν να εργαστούν για την υγεία τους, τη φυσική τους κατάσταση και την καριέρα τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.