Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 200 τραυματίστηκαν μετά την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας την Τρίτη. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και 22 παιδιά.

Την Τρίτη το βράδυ αναφέρθηκε μια σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, μετά την απόφαση Νετανιάχου για επίθεση εναντίον στρατευμάτων στο νότιο τμήμα της Γάζας και την αποτυχία της Χαμάς να επιστρέψει τα πτώματα των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα.

Δεν υπήρξε σχόλιο από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σχετικά με τις επιθέσεις, που αναφέρθηκαν από τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες έλαβαν χώρα λίγες ώρες μετά την επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που ήταν σταθμευμένα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, από τη Χαμάς.

Μετά το περιστατικό, η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας, που διευθύνεται από τη Χαμάς, ανέφερε αρχικά ότι τουλάχιστον 30 άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις, σημειώνουν οι Times of Israel. Στη συνέχεια ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε πάνω από 50.

«Τουλάχιστον 30 άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας, και τα συνεργεία μας εξακολουθούν να εργάζονται για την ανάσυρση των νεκρών και των τραυματιών από τα ερείπια», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, στο AFP.

Δημοσιογράφοι του Associated Press και μάρτυρες άκουσαν πυροβολισμούς από άρματα μάχης και είδαν εκρήξεις σε διάφορα μέρη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας και του Deir al-Balah. Mία από τις επιθέσεις είχε ως στόχο μια περιοχή κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το Shifa, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης στα νότια της Γάζας, καθώς μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από καταγγελίες παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Η Χαμάς ανακάλυψε δύο ακόμα λείψανα

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε τα λείψανα δύο ομήρων κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην πόλη της Γάζας το βράδυ της Τρίτης.

Οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ της Χαμάς ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν τα πτώματα δύο ομήρων και ανέφεραν τα ονόματά τους στην ανακοίνωση.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών δεν έχει απαντήσει στον ισχυρισμό μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

«Η Χαμάς ψεύδεται για τους ομήρους μας», αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες δυνάμεις (IDF) την ώρα που πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δίνει εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

«Εδώ είναι η απόδειξη: Χθες, τρομοκράτες της Χαμάς βιντεοσκοπήθηκαν να αφαιρούν σoρούς από μια κατασκευή και να τους επανενταφιάζουν κοντά, πριν καλέσουν εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού για να στήσουν μια στημένη ''ανακάλυψη'' για τους φωτογράφους», υπογραμμίζουν οι IDF χαρακτηριστικά.

Το χρονικό της παραβίασης της εκεχειρίας

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας την Τρίτη, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Έπειτα από συνεδρίαση με θέμα την ασφάλεια, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται σε κείμενο ανακοίνωσης του πρωθυπουργικού γραφείου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, αφού μέλη της ένοπλης ομάδας πυροβόλησαν στρατιώτες, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Η Χαμάς εκτόξευσε έναν αντιαρματικό πύραυλο και πυροβόλησε στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Ράφα, σηματοδοτώντας μια ακόμη παραβίαση της εκεχειρίας από την ένοπλη ομάδα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Η Χαμάς αρνείται την ευθύνη για την επίθεση

Η Χαμάς αρνήθηκε την ευθύνη για μια επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη νότια πόλη της Γάζας, η οποία φέρεται να ώθησε το Ισραήλ να εξαπολύσει επιθέσεις στη Γάζα.

Η μαχητική παλαιστινιακή ομάδα ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή της ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στη Γάζα.

Νωρίτερα την Τρίτη, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ανταλλαγή πυρών μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και μαχητών της Χαμάς στη Ράφα. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό των αναφορών σύμφωνα με το Reuters.

«Δεν κινδυνεύει η εκεχειρία»

Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα - τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους -, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας

Η Τουρκία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «παραβιάζει ανοιχτά» τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, μετά τους νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Τρίτης.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρεται ότι η Άγκυρα ανησυχεί για τις αναφορές περί θανάτων αμάχων και καλεί το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον παλαιστινιακό λαό και να στηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη, μόνιμη και συνολική ειρήνη στην περιοχή», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

