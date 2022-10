Νέα γκάφα από τον Τζο Μπάιντεν: Μπέρδεψε την αιτία θανάτου του γιου του - Δείτε βίντεο

Τα μπέρδεψε γι' ακόμα μία φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν ο οποίος το τελευταίο διάστημα πέφτει από τη μία γκάφα στην άλλη. Αυτή τη φορά είχε να κάνει με τον θάνατο του γιου του αφού μπέρδεψε την αιτία που ο Μπο Μπάιντεν έφυγε από τη ζωή.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο στρατόπεδο Χαλ στο Κολοράντο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε το στρατόπεδο στην εκπαίδευση των στρατιωτών που μετείχαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξαίροντας τους στρατιώτες, ο Μπάιντεν είπε ότι και ο γιος του Μπο Μπάιντεν πέθανε... στο Ιράκ. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι ο γιος του πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου, σε ναυτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ, το 2015.

Ο Μπο Μπάιντεν υπηρέτησε στο Ιράκ για έναν χρόνο (2008-2009).

«Απλά φανταστείτε. Το λέω ειλικρινά. Το λέω αυτό ως πατέρας ενός ανθρώπου που έλαβε το Χάλκινο Αστέρι, το Μετάλλιο Διακεκριμένης Υπηρεσίας και που έχασε τη ζωή του στο Ιράκ», είπε χαρακτηριστικά.

Joe Biden falsely claims his late son Beau "lost his life in Iraq."



Beau died of brain cancer. pic.twitter.com/gEfXZOdiys