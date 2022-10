Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνωρίζει τη Ρωσία ως «τρομοκρατικό» καθεστώς

Το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίζει τη Ρωσία ως «τρομοκρατικό» κράτος.

Με 99 υπέρ και 1 ψήφο κατά, το ψήφισμα με τίτλο «Περαιτέρω κλιμάκωση στην επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας» κηρύσσει τη Ρωσική Ομοσπονδία «τρομοκρατικό καθεστώς».

Σχετική ανάρτηση έκανε στο Twitter και ο Ουκρανός βουλευτής Oleksii Honcharenko, μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο Ευρωκοινοβούλιο και λίγο αργότερα «επιβεβαίωσε» και το Συμβούλιο, αναδημοσιεύοντας το τουίτ του.

. @PACE_News just adopted a very strong resolution on Ukraine! For — 99 delegates. This is a historic result! Full support of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe! pic.twitter.com/KhtH0AMpEC

Πριν την ψηφοφορία στην ολομέλεια του Συμβουλίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα από τους βουλευτές να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη «κάθε επιτιθέμενος και σφαγέας», επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου κατά της Μόσχας.

«Πρέπει η Ρωσία να αναγνωριστεί ως επιτιθέμενη και κάθε δολοφόνος και σφαγέας να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη διάρκεια αυτού του πολέμου», υπογράμμισε ο Ζελένσκι μιλώντας με βιντεοσύνδεση στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

"Never yet in history was united Europe as strong as it is today" said #Ukraine President @ZelenskyyUa at @coe Parliamentary Assembly.

We support your country and your citizens in these most challenging and dangerous times.

See: https://t.co/TOuGM45rUE