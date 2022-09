Νέα γκάφα Μπάιντεν: Έψαχνε στο ακροατήριο βουλευτή που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Δείτε βίντεο

Σε γκάφα υπέπεσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος στη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο αναζήτησε μεταξύ των παρευρισκομένων την πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Τζάκι Γουαλόρσκι, που σκοτώθηκε σε τροχαίο στις αρχές Αυγούστου.

«Τζάκι, είσαι εδώ; Πού είναι η Τζάκι;» ρώτησε ο 79χρονος πρόεδρος, σε ομιλία του για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και της επισιτιστικής ανασφάλειας. Κοιτώντας προς το ακροατήριο, σχολίασε «Επρόκειτο να είναι εδώ»…

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι είναι εδώ», ξεκίνησε να λέει ο Τζο Μπάιντεν, κατονομάζοντας δύο βουλευτές που είχαν ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτά τα θέματα, προτού αναζητήσει στο ακροατήριο την εκλιπούσα.

Η αμερικανίδα βουλευτής Τζάκι Γουαλόρσκι έχασε τη ζωή της σε ηλικία 58 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ιντιάνα, στις 3 Αυγούστου.

Ο Λευκός Οίκος είχε δώσει τότε στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωνε «σοκαρισμένος και λυπημένος» για τον αδόκητο χαμό της βουλευτού.

Στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2013, η Τζάκι Γουαλόρσκι ήταν ιδιαίτερα αφοσιωμένη στον αγώνα κατά του υποσιτισμού. Μάλιστα, ήταν μεταξύ των βουλευτών που είχαν προετοιμάσει εδώ και καιρό την εκδήλωση στην οποία μίλησε σήμερα ο πρόεδρος Μπάιντεν.

"Jackie, where's Jackie?," Joe Biden says about Rep. Jackie Walorski who died in a car accident a few months ago. pic.twitter.com/khdiesmEsx