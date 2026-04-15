Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εμποδίσουν τα κινεζικά δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο στο Στενό του Ορμούζ.

«Δεν θα μπορέσουν να πάρουν το πετρέλαιό τους. Μπορούν να πάρουν πετρέλαιο, αλλά όχι ιρανικό πετρέλαιο», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

Συνέχισε επικρίνοντας την Κίνα, η οποία αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του Ιράν, λέγοντας ότι λειτουργεί ως «αναξιόπιστος παγκόσμιος εταίρος», μεταξύ άλλων συσσωρεύοντας αποθέματα πετρελαίου και περιορίζοντας τις εξαγωγές ορισμένων αγαθών. Είπε ότι έχει μιλήσει με Κινέζους αξιωματούχους για το θέμα, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το εάν η διαμάχη θα μπορούσε να εκτροχιάσει το σχέδιο του Τραμπ να επισκεφθεί το Πεκίνο στα μέσα Μαΐου.

«Νομίζω ότι το μήνυμα της επίσκεψης είναι η σταθερότητα. Υπάρχει μεγάλη σταθερότητα στη σχέση μας από το περασμένο καλοκαίρι. Αυτό πηγάζει από πάνω προς τα κάτω», είπε ο Μπέσεντ. «Νομίζω ότι η επικοινωνία είναι το κλειδί».

Αποκλεισμός και στο εμπόριο μέσω θαλάσσης

Την ίδια στιγμή, ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι «έχει εφαρμοστεί πλήρως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων» και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν ναυτική υπεροχή στη Μέση Ανατολή.

«Εκτιμάται ότι το 90% της οικονομίας του Ιράν τροφοδοτείται από το διεθνές εμπόριο μέσω θαλάσσης», δήλωσε στο X.

«Σε λιγότερο από 36 ώρες από την εφαρμογή του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν σταματήσει εντελώς το εμπόριο από και προς το Ιράν μέσω θαλάσσης».

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων ισχύει για πλοία όλων των χωρών

Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων «επιβάλλεται αμερόληπτα κατά πλοίων όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια στο Ιράν».

Ανέφερε επίσης ότι αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είναι μεταξύ των μέσων που εκτελούν τον αποκλεισμό εναντίον των ιρανικών λιμένων.

«Ένα τυπικό αντιτορπιλικό έχει πλήρωμα άνω των 300 ναυτών, οι οποίοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι στη διεξαγωγή επιθετικών και αμυντικών ναυτικών επιχειρήσεων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Πηγή: skai.gr

