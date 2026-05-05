Ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στον χώρο των ΜΜΕ στην Ουγγαρία, οι εταιρίες του οποίου ωφελήθηκαν τα μάλα από αναθέσεις κρατικών συμβάσεων από την απερχόμενη κυβέρνηση, προσφέρθηκε να παραδώσει ορισμένες από τις εταιρίες του και ορισμένες από τις επενδύσεις του στο κράτος καθώς η νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει καθήκοντα.

Ο Γκιούλα Μπαλάσι, ιδιοκτήτης αρκετών μεγάλων εταιριών ΜΜΕ που σχεδίασαν κυβερνητικές εκστρατείες για περισσότερα από δέκα χρόνια, έκανε την απρόσμενη προσφορά σε συνέντευξη που μεταδόθηκε αργά χθες, Δευτέρα, από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Kontroll.

Αυτή είναι η πρώτη σημαντική στροφή από έναν από τους κορυφαίους επικεφαλής επιχειρήσεων ευνοϊκά προσκείμενων στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, η οποία έχασε τον περασμένο μήνα τις εκλογές έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

Ο Πίτερ Μάγιαρ, ηγέτης του κεντροδεξιού αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza που θα ορκιστεί πρωθυπουργός στις 9 Μαΐου, δεσμεύθηκε να επανεξετάσει αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, να λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά τις διαφθοράς και να «ξαναποκτήσει κλαπέντα κρατικά περιουσιακά στοιχεία» στο πλαίσιο μιας εκστρατείας όπου το κόμμα του εξασφάλισε συντριπτική νίκη.

«Προσφέρω τον όμιλο εταιριών τον οποίο οικοδομούσα επί 22 χρόνια, που αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει τις εκδηλώσεις, επικοινωνίες και αγορές ΜΜΕ για το κράτος και την κυβέρνηση... στο ουγγρικό κράτος», είπε ο Μπαλάσι στο Kontroll.

«Δεν το κάνω αυτό επειδή έχω κάτι να κρύψω ή επειδή έχουμε κάνει κάτι παράνομο ή λάθος, αλλά επειδή πιστεύω ότι οι δραστηριότητες που έχουμε αναλάβει για το κράτος είναι πέραν των δραστηριοτήτων της αγοράς επικοινωνιών και ως εκ τούτου... η θέση τους είναι εντός του προϋπολογισμού του δημόσιου τομέα».

Εταιρίες του Μπαλάσι σχεδίασαν την αντιουκρανική προεκλογική εκστρατεία του Ορμπάν, που χαρακτήρισε τις εκλογές του Απριλίου επιλογή ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη και, μεταξύ άλλων, τις αντιμεταναστευτικές εκστρατείες του.

Ο Μπαλάσι είπε ότι οι εταιρίες του κέρδισαν αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων που ήταν «απολύτως διαφανείς». Ο Μπαλάσι είπε επίσης ότι οι λογαριασμοί αρκετών εταιριών του δεσμεύθηκαν την περασμένη Δευτέρα. Δεν είπε ποια αρχή δέσμευσε τους λογαριασμούς.

Ο Μάγιαρ σχολίασε εν συντομία τη συνέντευξη του Μπαλάσι στο Facecbook τη Δευτέρα, λέγοντας, σε μια αναφορά προς τους συμμάχους του Ορμπάν, ότι «αυτό το σύστημα θα μπορούσε να καταρρεύσει πολύ πιο γρήγορα απ΄ό,τι οποιοσδήποτε θα μπορούσε να φανταστεί».

Ο Μαρκ Ράντναλ, αντιπρόεδρος του κόμματος Tisza, είπε: «Αυτός είναι ο άνδρας που γνωρίζαμε ως κατασκευαστή των πινακίδων του Fidesz και ο οποίος τα τελευταία οκτώ χρόνια κυριάρχησε πρακτικά σε όλη την αγορά της κρατικής επικοινωνίας».

«Ας μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα που κερδήθηκαν δεν δημιουργήθηκαν από την αγορά, πληρώθηκαν από εμάς, τους Ούγγρους... τίποτε δεν θα ξεχαστεί».

Σύμφωνα με τη βάση εταιρικών δεδομένων Opten, η εταιρία του Μπαλάσι New Land Media κατέγραψε καθαρά έσοδα που ανέρχονται στο ύψος των 85 δισεκατομμυρίων φιορινιών (273 εκατομμύρια δολάρια) το 2024, από 70 δισεκ, το 2020, ενώ τα κέρδη μετά φόρων εκτοξεύθηκαν περίπου στα εννέα δισεκ. φιορίνια από τρία δισεκ. Η άλλη κύρια εταιρία του Lounge Design είδε τα καθαρά έσοδά της να εκτοξεύονται στα 26,3 δισεκ. φιορίνια από 10 δισεκ. την ίδια περίοδο, και τα καθαρά κέρδη της να τετραπλασιάζονται στα 4,25 δισεκ. από 1,4 δισεκ. το 2020.

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια έχει πει ότι μόνο την περίοδο 2019-2021, οι εταιρίες του Μπαλάσι Lounge Design, New Land Media και Media Dynamics εξασφάλισαν κρατικές συμβάσεις συνολικής αξίας 295 δισεκ. φιορινιών ως επί το πλείστον από το Εθνικό Γραφείο Επικοινωνιών, το οποίο είχε αναλάβει τις εκστρατείες του Ορμπάν και είχε παίξει ρόλο κλειδί στη νίκη του σε προηγούμενες εκλογές.

«Ο αριθμός των συμβάσεων που κέρδισαν οι εταιρίες του Μπαλάσι έχει αυξηθεί σημαντικά, από μηδέν σε 150 ετησίως στο καθεστώς του Ορμπάν, μεταξύ 2012 και 2025», σύμφωνα με έκθεση που φέρει ημερομηνία 10 Απριλίου 2026 της ουγγρικής δεξαμενής σκέψης, Κέντρο Έρευνας της Διαφθοράς CRCB.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

