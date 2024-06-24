Νέα έκκληση ΔΟΑΕ να σταματήσουν οι επιθέσεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ζήτησε εκ νέου να σταματήσουν οι επιθέσεις στην πόλη Ενερχοντάρ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, κοντά στον ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, με αφορμή τις πρόσφατες επιδρομές drones που έθεσαν εκτός λειτουργίας δύο υποσταθμούς του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Διορισμένοι από τη Μόσχα αξιωματούχοι κατηγόρησαν το Κίεβο για τις επιθέσεις οι οποίες προκάλεσαν την καταστροφή ενός εκ των δύο υποσταθμών που τροφοδοτούν την πόλη Ενερχοντάρ καθώς και σημαντικές ζημιές στον άλλον, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι ανέφερε πως, παρότι δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, οι επιθέσεις στη γύρω περιοχή πρέπει να σταματήσουν. Αποφεύγοντας να κατονομάσει την Ουκρανία ως υπεύθυνη, δήλωσε πως «όποιος κι αν είναι υπεύθυνος, πρέπει να σταματήσει». «Η χρήση drones (σε επιθέσεις) εναντίον του εργοστασίου και της γύρω περιοχής γίνεται ολοένα και συχνότερη», αναφέρει δήλωση του Γκρόσι που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΔΟΑΕ. «Είναι απολύτως απαράδεκτο», υπογραμμίζει.

Η ηλεκτροδότηση στην πόλη Ενερχοντάρ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον πυρηνικό σταθμό, είχε διακοπεί για 16 ώρες, διευκρίνισε ο Γκρόσι. Ωστόσο καμία εκ των δύο επιθέσεων, που σημειώθηκαν την Τετάρτη και την Παρασκευή, δεν επηρέασε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα τόνισε πως οι επιθέσεις είναι ενδεικτικές της αδιαφορίας που επιδεικνύει το Κίεβο για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό από τις πρώτες κιόλας ημέρες της εισβολής, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις στην περιοχή που εγείρουν φόβους για τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

