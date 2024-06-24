Καναδάς: Εκκένωση φυλακής υψίστης ασφαλείας λόγω δασικών πυρκαγιών στο Κεμπέκ

Οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στο Κεμπέκ υποχρέωσαν τις αρχές να δώσουν εντολή για την εκκένωση φυλακής υψίστης ασφαλείας και την απομάκρυνση περίπου 225 κρατουμένων, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η Σωφρονιστική Υπηρεσία του Καναδά (CSC).

Η εντολή εκκένωσης της φυλακής στο Πορτ Καρτιέ εκδόθηκε την Παρασκευή και οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα, ενημέρωσε η CSC χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

Η περιφερειακή υπηρεσία για την προστασία των δασών από τις δασικές πυρκαγιές (SOPFEU) ανέφερε ότι κεραυνοί ευθύνονται για επτά πυρκαγιές που ξέσπασαν βόρεια του Πορτ Καρτιέ, εκ των οποίων δύο μαίνονταν ανεξέλεγκτες την Παρασκευή.

Η Σωφρονιστική Υπηρεσία του Καναδά υπογραμμίζει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα εξετάσει πότε θα είναι εφικτή η επαναλειτουργία της φυλακής υψίστης ασφαλείας, προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για τη μεταφορά των κρατουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

