Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας ανέφεραν χθες Παρασκευή ότι εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών drones τέθηκαν εκτός λειτουργίας δύο υποσταθμοί του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Ενερχοντάρ, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, αξιωματούχος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη, διαβεβαίωσε πως τα πλήγματα δεν επηρέασαν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό από τις πρώτες κιόλας ημέρες της εισβολής, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις στην περιοχή που εγείρουν φόβους για τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής.

Ο επικεφαλής της διορισμένης από τη Μόσχα διοίκησης στο Ενερχοντάρ, ο Έντβαρντ Σεβανόζ, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι ένας εκ των δύο υποσταθμών που τροφοδοτούν την πόλη καταστράφηκε την Τετάρτη και χθες Παρασκευή υπέστη ζημιά και ο δεύτερος υποσταθμός που τροφοδοτεί την πόλη.

Ο Γεβγένι Γιάσιν, διευθυντής επικοινωνίας στον ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, διαβεβαιώνει πως οι εγκαταστάσεις δεν επηρεάστηκαν από τα ουκρανικά πλήγματα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Συμπλήρωσε πως ειδικοί αποτιμούν τη ζημιά που έχει υποστεί ο δεύτερος υποσταθμός, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να επισκευαστεί ο μετασχηματιστής αλλά θα χρειαστεί χρόνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

