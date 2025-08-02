Νέα δικαστική ήττα Τραμπ: Απαγορεύτηκε επίσημα η χωρίς αιτία σύλληψη μεταναστών

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο επικύρωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής, την απόφαση ενός δικαστηρίου κατώτερου βαθμού που απαγόρευσε προσωρινά σε πράκτορες της αμερικανικής κυβέρνησης να πραγματοποιούν συλλήψεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση στο Λος Άντζελες, χωρίς εύλογη αιτία.

Απορρίπτοντας την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ για την παύση εφαρμογής της απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου, το τριμελές εφετείο αποφάσισε ότι οι ενάγοντες θα μπορούν πιθανώς, ν’ αποδείξουν ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν τις συλλήψεις επί τη βάσει της εμφάνισης των ανθρώπων, της γλώσσας, αλλά και τόπου της εργασίας τους.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ και Αμερικανούς πεζοναύτες να αναπτυχθούν στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, αντιδρώντας στις διαδηλώσεις κατά των επιδρομών σε βάρος μεταναστών, σηματοδοτώντας την υπερβολική χρήση στρατιωτικών μέσων για την υποστήριξη αστυνομικών επιχειρήσεων, στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.