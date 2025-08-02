Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί το Ελσίνκι το οποίο εδώ και ένα χρόνο δεν έχει καταγράψει ούτε ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, όπως αποκάλυψαν δημοτικοί αξιωματούχοι αυτή την εβδομάδα.

Παρόλο που οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα παρουσιάζουν μείωση σε ολόκληρη την ΕΕ, με μείωση 3% το 2024, τα ατυχήματα με τραγικά αποτελέσματα εξακολουθούν να είναι συνηθισμένα στις μητροπολιτικές περιοχές. Το να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος όμως χωρίς ένα τέτοιο ατύχημα είναι ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα για τις περισσότερες πόλεις - πόσο μάλλον για μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Το 2023, 7.807 Ευρωπαίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα σε πόλεις της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Politico. Πενήντα πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στο Βερολίνο πέρυσι και εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις στην περιοχή των Βρυξελλών τους τελευταίους 12 μήνες.

Ενώ το Ελσίνκι είναι από τις μικρότερες πρωτεύουσες της ΕΕ, με λίγο κάτω από 690.000 κατοίκους, περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν και μετακινούνται σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή.

Ο Ρόνι Ουτριάινεν, μηχανικός κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Αστικού Περιβάλλοντος της πόλης, δήλωσε στον φινλανδικό Τύπο ότι το επίτευγμα οφείλεται «σε πολλούς παράγοντες... αλλά τα όρια ταχύτητας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς».

Επικαλούμενοι δεδομένα που δείχνουν ότι ο κίνδυνος θανάτου πεζών μειώνεται στο μισό με τη μείωση της ταχύτητας πρόσκρουσης ενός αυτοκινήτου από 40 σε 30 χιλιόμετρα την ώρα, οι δημοτικοί αξιωματούχοι επέβαλαν το χαμηλότερο όριο στις περισσότερες κατοικημένες περιοχές και στο κέντρο της πόλης του Ελσίνκι το 2021.

Τα όρια επιβλήθηκαν με 70 νέες κάμερες ταχύτητας και μια στρατηγική αστυνόμευσης βασισμένη στην εθνική πολιτική « Όραμα Μηδέν», με στόχο την επίτευξη μηδενικών τραυματισμών ή θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την Liikenneturva, τον φορέα οδικής ασφάλειας της Φινλανδίας, δείχνουν ότι οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στο Ελσίνκι έχουν μειωθεί έκτοτε.

Ευρωπαϊκό μοντέλο

Οι αρχές του Ελσίνκι έχουν περάσει τα τελευταία πέντε χρόνια προσπαθώντας να αναπαράγουν το θαύμα που πέτυχαν για πρώτη φορά το 2019, όταν κανένας πεζός ή ποδηλάτης δεν σκοτώθηκε σε τροχαία ατυχήματα.

Ο Ρόνι Ουτριάινεν τόνισε ότι η επιτυχία της αποστολής οφείλεται σε μακροπρόθεσμες πολιτικές κινητικότητας που βασίζονται σε δεδομένα και στρατηγικές αστικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, σε πολλά μέρη της πόλης, οι δρόμοι έχουν στενέψει και έχουν φυτευτεί δέντρα με σκοπό να κάνουν τους οδηγούς να αισθάνονται άβολα — με το σκεπτικό ότι τα σύνθετα αστικά τοπία αναγκάζουν τους οδηγούς να κινούνται πιο προσεκτικά μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Η πόλη έχει επίσης επενδύσει σε νέες υποδομές για πεζούς και ποδηλάτες, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων που εκτείνεται σε πάνω από 1.500 χιλιόμετρα. Έχει ενισχύσει το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών της με λεωφορεία χωρίς άνθρακα και αυτόνομα, και έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για μια νέα γραμμή τραμ.

Η επιτυχία του Ελσίνκι γίνεται αντιληπτή στις Βρυξέλλες, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί πιέσεις για τον περιορισμό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Νωρίτερα φέτος, ο Έλληνας Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας σημείωσε ότι οι περισσότερες χώρες-μέλη δεν ήταν σε καλό δρόμο για να επιτύχουν τον στόχο της ΕΕ για το 2018, δηλαδή μείωση στο μισό των θανάτων που σχετίζονται με τα τροχαία ατυχήματα έως το 2030.

