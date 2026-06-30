Σημαντική δικαστική ήττα υπέστη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο μπλόκαρε την προσπάθειά του να περιορίσει την αυτόματη χορήγηση αμερικανικής υπηκοότητας σε παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ, κρίνοντας αντισυνταγματικό το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα.

Με απόφαση 6-3, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που είχε μπλοκάρει το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι οι αμερικανικές αρχές δεν θα αναγνωρίζουν ως πολίτες των ΗΠΑ παιδιά που γεννιούνται στη χώρα, εφόσον κανένας από τους δύο γονείς τους δεν είναι Αμερικανός πολίτης ή νόμιμος μόνιμος κάτοικος (κάτοχος «πράσινης κάρτας»).

Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι το διάταγμα παραβιάζει τη 14η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία κατοχυρώνει την αμερικανική υπηκοότητα για όσους γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάγονται στη δικαιοδοσία τους.

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική ήττα του Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο μέσα στο 2026, μετά την απόφαση του Φεβρουαρίου που ακύρωσε το πακέτο δασμών που είχε επιβάλει.

Ο Τραμπ είχε υπογράψει το επίμαχο διάταγμα την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στην προεδρία, εντάσσοντάς το στο ευρύτερο σχέδιό του για τον περιορισμό τόσο της νόμιμης όσο και της παράτυπης μετανάστευσης. Οι επικριτές του υποστήριξαν ότι η πολιτική αυτή εισάγει διακρίσεις με φυλετικά και θρησκευτικά κριτήρια.

Η απόφαση εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν από την 4η Ιουλίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την 250ή επέτειο από την ίδρυσή τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, εάν εφαρμοζόταν το διάταγμα, θα μπορούσε να επηρεάσει το καθεστώς έως και 250.000 παιδιών που γεννιούνται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, ενώ εκατομμύρια οικογένειες θα καλούνταν να αποδείξουν το καθεστώς υπηκοότητας των νεογέννητων παιδιών τους.

Ομαδική αγωγή

Η υπόθεση που εξέτασε το Ανώτατο Δικαστήριο αφορούσε ομαδική αγωγή που κατατέθηκε στο Νιου Χάμσαϊρ από γονείς και παιδιά, των οποίων η αμερικανική υπηκοότητα θα επηρεαζόταν από το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ.

Η 14η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος σχεδόν κατοχυρώνει την αμερικανική υπηκοότητα για όλα τα παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως τα παιδιά ξένων διπλωματών ή μελών στρατού κατοχής.

Η διάταξη, γνωστή ως Ρήτρα Ιθαγένειας, οορίζει ότι «όλα τα πρόσωπα που γεννιούνται ή πολιτογραφούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάγονται στη δικαιοδοσία τους είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της πολιτείας στην οποία κατοικούν».

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι η φράση «υπάγονται στη δικαιοδοσία τους» σημαίνει πως η γέννηση στις ΗΠΑ από μόνη της δεν αρκεί για την απόκτηση υπηκοότητας. Σύμφωνα με τη θέση της, εξαιρούνται τα παιδιά μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα, αλλά και όσων διαμένουν νόμιμα, αλλά προσωρινά, όπως φοιτητές ή όσοι βρίσκονται στις ΗΠΑ με άδεια εργασίας.

Η κυβέρνηση υποστήριξε επίσης ότι η αμερικανική υπηκοότητα θα πρέπει να αποδίδεται μόνο στα παιδιά γονέων των οποίων η «πρωταρχική αφοσίωση» είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή πολιτών ή νόμιμων μόνιμων κατοίκων.

Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο άκουσε τα επιχειρήματα των δύο πλευρών την 1η Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολούθησε αυτοπροσώπως συνεδρίαση του ανώτατου δικαστηρίου για υπόθεση που αφορούσε την κυβέρνησή του. Ωστόσο, αποχώρησε πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λίγο μετά την έναρξη της αγόρευσης του δικηγόρου που εκπροσωπούσε όσους είχαν προσφύγει.



Πηγή: skai.gr

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