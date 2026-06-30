Επίσημη πρόταση του Ομάν για χρεώσεις στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ

Παρά τις δημόσιες αντιρρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν και το Ομάν προχωρούν στα σχέδιά τους για την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο και τέσσερις διπλωμάτες που επικαλούνται οι New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο πλαίσιο αυτό, το Ομάν κατέθεσε πρόσφατα επίσημη πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους δυτικούς συμμάχους, η οποία προβλέπει την επιβολή τελών στις ναυτιλιακές εταιρείες για τη χρήση του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πηγή που γνωρίζει τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν ήδη παραλάβει τη συγκεκριμένη πρόταση και σκοπεύουν να συζητήσουν με τις αρχές του Ομάν τις επιφυλάξεις τους. Όλες οι πηγές που επικαλούνται οι New York Times μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμία.

Το μέλλον του Στενού του Ορμούζ παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας ειρήνης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση του Ομάν βασίζεται εν μέρει στο μοντέλο που εφαρμόζεται στα Στενά της Μαλάκας και της Σιγκαπούρης, όπου ιδιωτικό ίδρυμα συγκεντρώνει εθελοντικές εισφορές για τη χρηματοδότηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, αντί της επιβολής υποχρεωτικών διοδίων.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν τα τέλη θα είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Περιφερειακός διπλωμάτης δήλωσε στους New York Times ότι οι καταβολές θα έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, στα πρότυπα του μοντέλου που εφαρμόζεται στα Στενά της Μαλάκας και της Σιγκαπούρης. Αντίθετα, Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η καταβολή των τελών θα είναι υποχρεωτική για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Η συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν αυτόν τον μήνα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, βάζοντας τέλος στον πόλεμο, προβλέπει ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει χωρίς χρεώσεις για διάστημα 60 ημερών, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το οριστικό καθεστώς λειτουργίας του.

Η ίδια συμφωνία ορίζει ότι το Ιράν και το Ομάν θα ξεκινήσουν διάλογο για το καθεστώς που θα ισχύσει στο Στενό μετά τη λήξη αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Πηγή με γνώση της αμερικανικής θέσης δήλωσε στους New York Times ότι η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία με το Ομάν και εκφράζει την πεποίθηση ότι οι διαφορές σχετικά με την ομανική πρόταση μπορούν να επιλυθούν σε τεχνικό επίπεδο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.