Μείωση του πληθωρισμού στο 2,3% στη Γερμανία

Επιβράδυνση του πληθωρισμού καταγράφηκε για τον Ιούνιο, τόσο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα όσο και συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας.

Για τον μήνα που τελειώνει σήμερα ο πληθωρισμός κυμάνθηκε στο 2,3% υψηλότερες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ τον Μάιο ήταν 2,6%. Ως βασική αιτία για τη συγκράτηση του πληθωρισμού εκτιμάται η πτώση των τιμών των καυσίμων και η έκπτωση των 17 σεντς/λίτρο που εφάρμοσε η κυβέρνηση στη φορολογία των πετρελαιοειδών.

Το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 2,3% σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο, ενώ τον Απρίλιο το κόστος αυξήθηκε κατά 2,9% και τον Μάιο κατά 2,6%.

«Η χαλάρωση της έντασης στην κρίση με το Ιράν έχει επαναφέρει τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου στα προ κρίσης επίπεδα και αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία του γερμανικού πληθωρισμού», σχολίασε ο οικονομολόγος της Berenberg Bank, Φέλιξ Σμιτ στο ARD. Σ

Σύμφωνα άλλωστε με την Bundesbank, η παρέμβαση της κυβέρνησης στις τιμές των καυσίμων μείωσε τον πληθωρισμό κατά περίπου ¼ της μονάδας. Η ισχύς του μέτρου ωστόσο εκπνέει αύριο και η κυβέρνηση έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παράτασής της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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