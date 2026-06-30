ΗΠΑ: Ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου - Επιτρέπει τον αποκλεισμό τρανς αθλητριών από γυναικείες ομάδες

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άναψε την Τρίτη το «πράσινο φως» στις πολιτείες να επιβάλλουν περιορισμούς στη συμμετοχή τρανς μαθητριών και φοιτητριών στον γυναικείο σχολικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό, επικυρώνοντας τους σχετικούς νόμους του Αϊντάχο και της Δυτικής Βιρτζίνια.

Το δικαστήριο ανέτρεψε αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που είχαν δικαιώσει τρανς μαθήτριες οι οποίες προσέφυγαν κατά των απαγορεύσεων, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα των ΗΠΑ και την ομοσπονδιακή νομοθεσία κατά των διακρίσεων.

Οι νόμοι των δύο πολιτειών προβλέπουν ότι οι αθλητικές ομάδες στα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια διαχωρίζονται με βάση το βιολογικό φύλο και απαγορεύουν σε «μαθητές του ανδρικού φύλου» να αγωνίζονται σε γυναικείες ομάδες.

Το ζήτημα αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα στον αμερικανικό δημόσιο διάλογο, ενώ αντίστοιχη νομοθεσία έχει ήδη υιοθετηθεί σε άλλες 25 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προωθήσει σειρά μέτρων που περιορίζουν τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, στήριξε τις πολιτείες του Αϊντάχο και της Δυτικής Βιρτζίνια στη δικαστική διαμάχη.

Οι δύο πολιτείες υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένοι νόμοι διασφαλίζουν τον δίκαιο και ασφαλή ανταγωνισμό για γυναίκες και κορίτσια. Αντίθετα, οι επικριτές τους θεωρούν ότι αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης επίθεσης στα δικαιώματα των τρανς Αμερικανών.

Οι μαθήτριες, που προσέφυγαν, υποστήριξαν ότι οι απαγορεύσεις συνιστούν διάκριση λόγω φύλου ή τρανς ταυτότητας, παραβιάζοντας τη 14η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία κατοχυρώνει την ίση προστασία απέναντι στον νόμο, καθώς και τον ομοσπονδιακό νόμο Title IX, που απαγορεύει τις διακρίσεις στην εκπαίδευση με βάση το φύλο.

Τραμπ: «Μεγάλη νίκη» η απόφαση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη νίκη» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που επιτρέπει στις πολιτείες να απαγορεύουν τη συμμετοχή τρανς αθλητριών σε γυναικείες αθλητικές ομάδες.

«ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ: Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις αποφάσισε κατά της συμμετοχής ανδρών στα γυναικεία αθλήματα. Ουάου! Αυτή η γελοία κατάσταση αποτελεί πλέον παρελθόν!!!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Λίγο μετά την έκδοση της απόφασης, και ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στην πλατφόρμα X φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου με το μήνυμα: «NO MEN IN WOMEN'S SPORTS» («Όχι άνδρες στα γυναικεία αθλήματα»).



FROM NOW ON, WOMEN'S SPORTS WILL ONLY BE FOR WOMEN. pic.twitter.com/S2IxBqk2P4 — The White House (@WhiteHouse) June 30, 2026

Προηγούμενες αποφάσεις

Η απόφαση εντάσσεται σε μια σειρά αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου που ευνοούν τους περιορισμούς στα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Πέρυσι, το δικαστήριο επέτρεψε στις πολιτείες να απαγορεύουν σε ανηλίκους με δυσφορία φύλου τη λήψη θεραπειών όπως οι αναστολείς εφηβείας και οι ορμονικές αγωγές.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο οι συντηρητικοί δικαστές διαθέτουν πλειοψηφία 6-3, επέτρεψε επίσης στην κυβέρνηση Τραμπ να απαγορεύσει τη συμμετοχή τρανς ατόμων στις ένοπλες δυνάμεις και να μην επιτρέπει στους αιτούντες διαβατήριο να επιλέγουν το φύλο που αντιστοιχεί στην ταυτότητα φύλου τους.

Ωστόσο, το 2020 είχε εκδώσει απόφαση-ορόσημο, κρίνοντας ότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία για τα πολιτικά δικαιώματα προστατεύει τα τρανς άτομα από διακρίσεις στο χώρο εργασίας.

Οι πολιτικές Τραμπ

Η συμμετοχή τρανς αθλητριών σε γυναικείες ομάδες αποτελεί ένα από τα πιο πολωτικά ζητήματα στον αμερικανικό δημόσιο διάλογο και βρίσκεται στο επίκεντρο των λεγόμενων «πολιτισμικών πολέμων» στις ΗΠΑ.

Από την επιστροφή του στην προεδρία, τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στα δικαιώματα των τρανς ατόμων, εκδίδοντας σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων που περιορίζουν την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στον γυναικείο αθλητισμό.

Η προσφυγή κατά του νόμου της Δυτικής Βιρτζίνια κατατέθηκε από τη μαθήτρια Μπέκι Πέπερ-Τζάκσον και τη μητέρα της. Η Πέπερ-Τζάκσον, μαθήτρια λυκείου, αγωνίζεται στη σφαιροβολία και στη δισκοβολία. Αντίστοιχα, η υπόθεση του Αϊντάχο αφορούσε τη Λίντσεϊ Χέκοξ, τρανς φοιτήτρια του Boise State University, η οποία συμμετείχε στο παρελθόν σε ομάδες ποδοσφαίρου και τρεξίματος.

Η Χέκοξ εγκατέλειψε τελικά τον αθλητισμό και ζήτησε να αποσυρθεί η προσφυγή της, επικαλούμενη φόβους για παρενόχληση και το ολοένα πιο εχθρικό κλίμα απέναντι στα τρανς άτομα. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η υπόθεση είχε πλέον καταστεί άνευ αντικειμένου.

Κατά την ακροαματική διαδικασία τον Ιανουάριο, οι συντηρητικοί δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου εξέφρασαν επιφυλάξεις για την επιβολή ενιαίου κανόνα σε ολόκληρη τη χώρα, επικαλούμενοι την επιστημονική αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο θεραπείες όπως οι αναστολείς εφηβείας ή οι ορμονικές αγωγές εξαλείφουν τα φυσιολογικά πλεονεκτήματα που αποδίδονται στους άνδρες στον αθλητισμό.

Η απόφαση εκδόθηκε την τελευταία ημέρα ανακοίνωσης αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη δικαστική περίοδο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

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