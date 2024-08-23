Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα Παρασκευή την Ουκρανία για απόπειρα επίθεσης στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ στη διάρκεια της νύχτας, κάτι το οποίο συνιστά «ενέργεια πυρηνικής τρομοκρατίας», όπως τη χαρακτήρισε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, μερικές ημέρες πριν από την αναμενόμενη επίσκεψη του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στην περιοχή.

Στην περιφέρεια του Κουρσκ στη δυτική Ρωσία μαίνονται σφοδρές μάχες μετά την αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου το Κίεβο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει την κατηγορία αυτή που διατυπώνει για δεύτερη φορά η Μόσχα σε διάστημα δύο ημερών.

Νωρίτερα σήμερα το TASS μετέδωσε, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη πηγή, ότι ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) αποπειράθηκε να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ στη διάρκεια της νύχτας και διευκρίνισε ότι το drone καταρρίφθηκε κοντά σε χώρο αποθήκευσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή λεπτομέρειες για το φερόμενο περιστατικό.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε στη συνέχεια δήλωση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με την οποία αυτό συνιστά "ενέργεια πυρηνικής τρομοκρατίας" που απαιτεί άμεση απάντηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι αναμένεται να επισκεφθεί τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτός έχει ζητήσει τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί πυρηνικό ατύχημα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προηγουμένως κατηγορήσει χθες, Πέμπτη, την Ουκρανία ότι προσπαθεί να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό, σημειώνοντας ότι η Μόσχα έχει ενημερώσει τον ΔΟΑΕ, χωρίς να διευκρινίσει σχετικά ή να παραθέσει στοιχεία για ουκρανική επίθεση.

Κατά την εισβολή-αστραπή της Ουκρανίας στις 6 Αυγούστου στο Κουρσκ, τη μεγαλύτερη στη Ρωσία από ξένη δύναμη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες διέσχισαν τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας, αιφνιδιάζοντας την Μόσχα.

Σφοδρές μάχες μαίνονται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τον πυρηνικό σταθμό, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις μάχονται για να απωθήσουν τους Ουκρανούς στρατιώτες που επιδιώκουν να παγιώσουν τα κέρδη τους στο πεδίο και να επεκτείνουν το έδαφος που έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους.

Ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ έχει τέσσερις αντιδραστήρες, οι δύο από τους οποίους είναι σε λειτουργία. Το 2018 άρχισε η κατασκευή άλλων δύο αντιδραστήρων.

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosenergoatom ανακοίνωσε σήμερα ότι η μονάδα αρ. 4 του σταθμού θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο την Κυριακή 25 Αυγούστου για "προγραμματισμένες προληπτικές εργασίες συντήρησης" διάρκειας 59 ημερών. Οι εργασίες θα αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την παράταση της ζωής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

