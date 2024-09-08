Τρεις γυναίκες σκοτώθηκαν στο Ντονέτσκ- Στους 58 οι νεκροί στην Πολτάβα

Τρεις γυναίκες σκοτώθηκαν σε μικρό χωριό της επαρχίας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία λόγω ρωσικών βομβαρδισμών, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Βαντίμ Φιλάσκιν.

Ο Φιλάσκιν επεσήμανε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το χωριό Τσερκάσκε με βόμβες διασποράς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις γυναίκες -- ηλικίας 43, 45 και 53 ετών-- και να τραυματιστεί ένας άνδρας. Τουλάχιστον εννέα σπίτια και πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ κάλεσε, με ανάρτησή του στο Telegram, τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Στο μεταξύ ο αριθμός των νεκρών από το ρωσικό πλήγμα στην πόλη Πολτάβα την προηγούμενη εβδομάδα ανήλθε σε 58, αφού τρεις τραυματίες υπέκυψαν, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

«Δυστυχώς άλλοι τρεις άνθρωποι που είχαν τραυματιστεί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Πολτάβα στις 3 Σεπτεμβρίου πέθαναν στο νοσοκομείο. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 58», επεσήμανε ο Φίλιπ Προνίν κυβερνήτης της επαρχίας Πολτάβα στο Telegram.

Η Ρωσία ανέφερε ότι η επίθεση στην Πολτάβα, μια από τις πιο φονικές των τελευταίων μηνών, είχε στόχο «κέντρο εκπαίδευσης» του ουκρανικού στρατού και ότι «κατέστρεψε» τους «στόχους της».

Οι αρχές της Ουκρανίας δεν έχουν διευκρινίσει πόσα από τα θύματα είναι στρατιωτικοί και πόσοι πολίτες. Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

