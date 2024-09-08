Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νότια Καρολίνα: Οι αρχές ζήτησαν από θανατοποινίτη κρατούμενο να διαλέξει πώς θέλει να εκτελεστεί 

Ο Φρέντι Όουενς, 46 ετών, δεν μπόρεσε να διαλέξει τον τρόπο που θα πεθάνει και άφησε την απόφαση στον δικηγόρο του...

εκτελεση θανατικη ποινη

Ένα απίστευτο -  και απάνθρωπο - περιστατικό συνέβη στη Νότια Καρολίνα, όπου οι αρχές ζήτησαν από έναν μελλοθάνατο κρατούμενο να επιλέξει ο ίδιος τη μέθοδο εκτέλεσής του. 

Ο Φρέντι Όουενς, 46 ετών, δεν μπόρεσε να διαλέξει τον τρόπο που θα πεθάνει και άφησε την απόφαση στον δικηγόρο του, σύμφωνα με το Associated Press.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, ο δικηγόρος επέλεξε απρόθυμα τη θανατηφόρα ένεση και όχι την ηλεκτρική καρέκλα ή το  εκτελεστικό απόσπασμα. 

Ο Όουενς, η εκτέλεση του οποίου έχει οριστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου, είπε ότι δεν μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο εκτέλεσής του επικαλούμενος τη μουσουλμανική πίστη του, σύμφωνα με την οποία  η αυτοκτονία είναι αμαρτία. 

Ο Όουενς έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία υπαλλήλου καταστήματος κατά τη διάρκεια μιας σειράς ληστειών στο Greenville, το 1997. 

Η εκτέλεσή του θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που η Νότια Καρολίνα θα θανατώσει έναν κρατούμενο εδώ και περισσότερα από 13 χρόνια. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εκτέλεση Θανατική Ποινή ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
109 0 Bookmark