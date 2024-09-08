Ένα απίστευτο - και απάνθρωπο - περιστατικό συνέβη στη Νότια Καρολίνα, όπου οι αρχές ζήτησαν από έναν μελλοθάνατο κρατούμενο να επιλέξει ο ίδιος τη μέθοδο εκτέλεσής του.
Ο Φρέντι Όουενς, 46 ετών, δεν μπόρεσε να διαλέξει τον τρόπο που θα πεθάνει και άφησε την απόφαση στον δικηγόρο του, σύμφωνα με το Associated Press.
Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, ο δικηγόρος επέλεξε απρόθυμα τη θανατηφόρα ένεση και όχι την ηλεκτρική καρέκλα ή το εκτελεστικό απόσπασμα.
South Carolina inmate lets lawyer choose lethal injection for execution after he was forced to pick method https://t.co/jTrLHkQYyz— Fox News (@FoxNews) September 8, 2024
Ο Όουενς, η εκτέλεση του οποίου έχει οριστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου, είπε ότι δεν μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο εκτέλεσής του επικαλούμενος τη μουσουλμανική πίστη του, σύμφωνα με την οποία η αυτοκτονία είναι αμαρτία.
Ο Όουενς έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία υπαλλήλου καταστήματος κατά τη διάρκεια μιας σειράς ληστειών στο Greenville, το 1997.
Η εκτέλεσή του θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που η Νότια Καρολίνα θα θανατώσει έναν κρατούμενο εδώ και περισσότερα από 13 χρόνια.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.