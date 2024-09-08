Ένα απίστευτο - και απάνθρωπο - περιστατικό συνέβη στη Νότια Καρολίνα, όπου οι αρχές ζήτησαν από έναν μελλοθάνατο κρατούμενο να επιλέξει ο ίδιος τη μέθοδο εκτέλεσής του.

Ο Φρέντι Όουενς, 46 ετών, δεν μπόρεσε να διαλέξει τον τρόπο που θα πεθάνει και άφησε την απόφαση στον δικηγόρο του, σύμφωνα με το Associated Press.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, ο δικηγόρος επέλεξε απρόθυμα τη θανατηφόρα ένεση και όχι την ηλεκτρική καρέκλα ή το εκτελεστικό απόσπασμα.

South Carolina inmate lets lawyer choose lethal injection for execution after he was forced to pick method https://t.co/jTrLHkQYyz — Fox News (@FoxNews) September 8, 2024

Ο Όουενς, η εκτέλεση του οποίου έχει οριστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου, είπε ότι δεν μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο εκτέλεσής του επικαλούμενος τη μουσουλμανική πίστη του, σύμφωνα με την οποία η αυτοκτονία είναι αμαρτία.

Ο Όουενς έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία υπαλλήλου καταστήματος κατά τη διάρκεια μιας σειράς ληστειών στο Greenville, το 1997.

Η εκτέλεσή του θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που η Νότια Καρολίνα θα θανατώσει έναν κρατούμενο εδώ και περισσότερα από 13 χρόνια.



Πηγή: skai.gr

