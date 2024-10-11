Tesla: Στην Καλιφόρνια το πρώτο περιπολικό Cybertruck στις ΗΠΑ - Βίντεο

Νωρίτερα φέτος, η UP.FIT, τμήμα της Unplugged Performance παρουσίασε το πρώτο αστυνομικό όχημα Tesla Cybertruck στον κόσμο. Το αυτοκίνητο έκανε το ντεμπούτο του σε βίντεο που το δείχνει να οδηγεί μόνο του τη νύχτα με φώτα να αναβοσβήνουν συνοδεία δραματικής μουσικής.

Τώρα, το αστυνομικό τμήμα του Ίρβαϊν στην Καλιφόρνια έχει επιστρατεύσει την UP.FIT για να αποκαλύψει το πρώτο περιπολικό Tesla Cybertruck στις ΗΠΑ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα παρουσιάζεται το περιπολικό, ακριβή επένδυση του αστυνομικού τμήματος του Ίρβαϊν αξίας 153.175,03 δολαρίων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, αρχιφύλακας Κάρι Ντέιβις είπε ότι «το Cybertruck είναι αντικατάσταση ενός άλλου οχήματος του προγράμματος DARE που αποσύρεται λόγω παλαιότητας».

Στην ανάρτηση του αστυνομικού τμήματος αναφέρεται: «Το όχημα θα υποστηρίξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μας DARE (Drug Abuse Resistance Education) για την αποτροπή χρήσης ναρκωτικών και ένταξης σε συμμορίες και τις προσπάθειες προσέγγισης της κοινότητας.

Αν και το πλήρως εξοπλισμένο όχημα δεν θα χρησιμοποιηθεί ως περιπολικό, μπορεί να ανταποκριθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να βοηθήσει την κοινότητα όταν χρειάζεται.

#IRVINEPDPIO - We are excited to unveil what we believe is the first police Tesla Cybertruck in the nation. The truck will support our Drug Abuse Resistance Education (DARE) program and community outreach efforts. Details in the comments. #irvine @Tesla #Cybertruck #irvinepd pic.twitter.com/H9F20FbsMR — Irvine Police Department (@IrvinePolice) October 8, 2024

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι αξιωματικοί του DARE οδηγούν οχήματα που τραβούν την προσοχή και μοναδικά στο είδος τους που δεν αποτυγχάνουν ποτέ να κεντρίζουν το ενδιαφέρον και να ενθουσιάζουν τους μαθητές. Το Αστυνομικό Τμήμα του Ίρβαϊν (IPD) πιστεύει στη συνεχή εκπαίδευση των μαθητών και υλοποιεί ένα από τα δύο μόνο προγράμματα DARE σε ολόκληρη την πολιτεία».

«Το IPD αναζητά με πάθος μοναδικούς και καινοτόμους τρόπους για να συνδεθεί με την κοινότητά μας και τη νεολαία του Ίρβαϊν» σημειώνεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.