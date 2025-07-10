Φόβοι για αυξήσεις σε καφέ και χυμό πορτοκαλιού από δασμούς 50% στη Βραζιλία

Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικές ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη, όπως ο καφές ή ο χυμός πορτοκαλιού, εάν η κυβέρνηση Τραμπ εμμείνει στην επιβολή δασμών 50% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία, όπως επισημαίνουν έμποροι και οικονομικοί αναλυτές.

Εκτιμούν πως το ύψος των δασμών που αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ θα οδηγήσει στη διακοπή της ροής βραζιλιάνικου καφέ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ούτε οι αμερικανικές επιχειρήσεις ούτε οι βραζιλιάνοι εξαγωγείς θα μπορέσουν να γεφυρώσουν το χάσμα που θα προκύψει.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως από την 1η Αυγούστου θα αυξήσει τους δασμούς στα βραζιλιάνικα προϊόντα από το 10% στο 50%, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις συναλλαγές με τη Βραζιλία.

Περίπου το 1/3 του καφέ που καταναλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την μεγαλύτερη αγορά του ροφήματος παγκοσμίως, προέρχεται από τη Βραζιλία – η οποία πέρυσι εξήγαγε 8,14 εκατομμύρια τσουβάλια των 60 κιλών στις ΗΠΑ, ποσότητα αυξημένη κατά 30% σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με την βραζιλιάνικη ένωση εξαγωγέων Cecafé.

«Δασμός τέτοιου ύψους θα διέκοπτε αυτήν τη ροή. Οι βραζιλιάνοι εξαγωγείς δεν θα τον απορροφήσουν. Και ούτε οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν», δηλώνει ο σύμβουλος επενδύσεων Μάικλ Νάγκεντ. «Εν κατακλείδι: η Βραζιλία θα πουλήσει τον καφέ της αλλού και οι ΗΠΑ θα αγοράσουν καφέ από άλλες χώρες – Κολομβία, Ονδούρα, Περού, Βιετνάμ – αλλά όχι στην ποσότητα ή στην τιμή του βραζιλιάνικου», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, πάνω από το 50% των χυμών πορτοκαλιού που πωλούνται στις ΗΠΑ προέρχεται επίσης από τη Βραζιλία. Η χώρα της Νότιας Αμερικής εξάγει επίσης ζάχαρη, ξυλεία, πετρέλαιο και πετρελαιοειδή.

Ο αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο ότι ορισμένα αγαθά που δεν είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ, όπως τροπικά φρούτα και μπαχαρικά, θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξαιρεθούν από τους δασμούς, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις χώρες που τα εξάγουν.

Οι ΗΠΑ παράγουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του καφέ που καταναλώνεται στη χώρα, σε αγροκτήματα στη Χαβάη και στην Καλιφόρνια. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές χυμού πορτοκαλιού λόγω της ευρέως διαδεδομένης χλώρωσης των εσπεριδοειδών, των κυκλώνων και των παρατεταμένων περιόδων ψύχους.

Πρόσφατη έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας προέβλεπε ότι η συγκομιδή πορτοκαλιών στις ΗΠΑ θα υποχωρήσει φέτος στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 88 ετών και ως εκ τούτου η παραγωγή χυμού πορτοκαλιού θα φθάσει σε ιστορικό χαμηλό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

