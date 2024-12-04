Οι κάτοικοι της Σεούλ, αν και ακόμη σε σοκ, επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους

Οι Νοτιοκορεάτες πήγαν σήμερα στα γραφεία τους, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία κανονικά, καθώς στη Σεούλ δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια από τις έξι ώρες που διήρκεσε χθες, Τρίτη, ο στρατιωτικός νόμος ούτε από την πολιτική αναταραχή που ακολούθησε.

Η πόλη των 9 εκατ. κατοίκων ξεκίνησε κανονικά την ημέρα της, με τη συνηθισμένη κίνηση στα τραίνα και τους δρόμους, αφού ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σου- γεόλ ανέστειλε τον στρατιωτικό νόμο που κήρυξε, τερματίζοντας την προσπάθειά του να απαγορεύσει τις πολιτικές δραστηριότητες και να επιβάλει λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι της Σεούλ βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ μετά τα γεγονότα, εξαιτίας των οποίων έπεσε κατακόρυφα το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας όπως και το εθνικό νόμισμα της χώρας.

Στη Νότια Κορέα έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος περίπου 10 φορές από τότε που ιδρύθηκε η Δημοκρατία της Κορέας, το 1948, όμως η τελευταία φορά ήταν πριν από πάνω από τέσσερις δεκαετίες όταν ο στρατηγός Τσουν Ντου- χουάν κατέλαβε την εξουσία και κυβέρνησε τη χώρα από το 1980 ως το 1988.

Ο 50χρονος Γκανγκ Χε- Σου, κάτοικος της Σεούλ, δήλωσε ότι ξύπνησε τυχαία και είδε τα νέα.

«Στην αρχή τρόμαξα και ήμουν πολύ συγχυσμένος. Σκεφτόμουν συνεχώς 'τι συμβαίνει; Είναι όντως κάτι που μπορεί να συμβεί τη σημερινή εποχή;’. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ μέχρι να αρθεί ο στρατιωτικός νόμος διότι ήμουν τόσο φοβισμένος», είπε.

Ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο στη διάρκεια διαγγέλματός του που μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδας) χθες, Τρίτη. Ανέστειλε την απόφασή του αφού το κοινοβούλιο απέρριψε την προσπάθειά του να αναστείλει κάθε πολιτική δραστηριότητα και να επιβάλει αυστηρή λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο του Νοτιοκορεάτη προέδρου ανακοίνωσε ότι η κήρυξη στρατιωτικού νόμου επιλέχθηκε να γίνει στη διάρκεια της νύκτας, προκειμένου «να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και τις ζωές των ανθρώπων».

Στρατιώτες εξοπλισμένοι με τουφέκια, αλεξίσφαιρα γιλέκα και γυαλιά νυχτερινής όρασης εισήλθαν στο κοινοβούλιο σπάζοντας τα παράθυρα.

Ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το κτίριο.

«Ήταν κάτι που έχω δει μόνο στις ταινίες και συνειδητοποίησα ότι είναι πιο σοβαρό απ' όσο πίστευα», δήλωσε ο 39χρονος Κιμ Μπιεόνγκ- Ιν κάτοικος της Σεούλ, ο οποίος πρόσθεσε ότι ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει η πολιτική αναταραχή στην οικονομία.

«Έχω συγχυστεί βαθιά από αυτή την κατάσταση και ανησυχώ πολύ για το μέλλον της χώρας», πρόσθεσε.

Πολλοί Νοτιοκορεάτες δήλωσαν ότι έμειναν ξύπνιοι ως αργά, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, τις οποίες συνέχιζαν να μεταδίδουν τα μέσα παρά την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, οι συνήθως ήσυχοι επιβάτες του μετρό της Σεούλ άρχισαν να μιλούν ο ένας με τον άλλο. Ένας άνδρας διάβαζε τις ειδήσεις σε κάποιον άλλον, είπε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Διαδηλώσεις και αγορές πανικού

Χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν έξω από το κοινοβούλιο στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Γιουν και στη συνέχεια τη σύλληψή του και την παραίτησή του.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των 300 μελών του κοινοβουλίου έσπευσαν να ψηφίσουν για να απορρίψουν τον στρατιωτικό νόμο.

Μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Νότιας Κορέας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι πωλήσεις τροφίμων σε κονσέρβα αυξήθηκαν κατά 337% στα καταστήματά της από τις 23:00 και ως τα μεσάνυκτα σε σχέση με την ίδια περίοδο την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι πωλήσεις πακέτων στιγμιαίων νουντλς αυξήθηκαν κατά 254% και αυτές του εμφιαλωμένου νερού κατά 141%, επεσήμανε εκπρόσωπος της αλυσίδας.

Κάποιες εταιρείες συνέστησαν στη διάρκεια της νύκτας στους υπαλλήλους τους να εργαστούν από το σπίτι, αλλά οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά σήμερα το πρωί.

Το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο της Νότιας Κορέας, η Κορεατική Συνομοσπονδία Συνδικάτων, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεκάδες χιλιάδες μέλη της θα προχωρήσουν σε απεργία μέχρι να παραιτηθεί ο Γιουν και θα πραγματοποιήσουν διαδήλωση σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Σεούλ.

Και άλλες διαδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα.

«Ήξερα απλώς ότι κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος για κάποιον λόγο, αλλά τελείωσε χωρίς κάτι αξιοσημείωτο, κάνοντας τον λόγο (για τον οποίο κηρύχθηκε) να μοιάζει ανούσιος. Μου φάνηκε κάπως περίεργο», σχολίασε ο Παρκ Γιουν- Γεόπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.