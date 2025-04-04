Σε μείωση των δασμών που έχει επιβάλει σε προϊόντα από τις ΗΠΑ ετοιμάζεται να προχωρήσει η Καμπότζη και το Βιετνάμ σε μια προσπάθεια να διαπραγματευτούν με την κυβέρνηση Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η Καμπότζη προχωρά σε μείωση των δασμών που είχε επιβάλει σε προϊόντα από τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει έναν «αμοιβαίο» δασμό 49% σε όλες τις εισαγωγές της.

«Η Καμπότζη έχει δεσμευτεί να προωθήσει τις εισαγωγές προϊόντων με βάση τις ΗΠΑ με άμεση μείωση σε 19 κατηγορίες προϊόντων από το μέγιστο δεσμευμένο δασμολόγιο 35% στο 5% που εφαρμόζεται», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Cham Nimul σε επιστολή του προς τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών Jamieson Greer.

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα και αρκετά αγροτικά προϊόντα.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε μια «παραγωγική» συνομιλία με τον ηγέτη του Βιετνάμ Το Λαμ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Λαμ προσφέρθηκε να μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ στη χώρα του.

«Μόλις είχα μια πολύ παραγωγική κλήση με τον To Lam, Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, ο οποίος μου είπε ότι το Βιετνάμ θέλει να μειώσει τους δασμούς του στο ΜΗΔΕΝ εάν είναι σε θέση να συνάψουν συμφωνία με τις ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. «Τον ευχαρίστησα εκ μέρους της χώρας μας και είπα ότι ανυπομονώ για μια συνάντηση στο εγγύς μέλλον».

Δεν είναι σαφές ωστόσο, εάν η κυβέρνησης Τραμπ θα προχωρήσει σε αλλαγές. Ο πρόεδρος και αρκετοί από τους βασικούς αρχιτέκτονες της εμπορικής πολιτικής του έχουν ισχυριστεί ότι τα μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια, όπως η χειραγώγηση του νομίσματος και τα φορολογικά καθεστώτα που θεωρούν άδικα, είναι πολύ χειρότερα από τους δασμούς.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι οι πολιτικές του «δεν θα αλλάξουν ποτέ», αν και έχει ανοίξει την πόρτα σε ορισμένες χώρες, όπως το Βιετνάμ, για διαπργματεύσεις.

