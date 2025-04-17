Βόρεια Μακεδονία: Ακόμη ένας τραυματίας από την πυρκαγιά στο Κότσανι κατέληξε

Ένας ακόμη άνθρωπος που τραυματίστηκε σοβαρά από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 16 Μαρτίου σε νυχτερινό κλαμπ της πόλης Κότσανι κατέληξε, ανεβάζοντας στους 62 τον αριθμό των θυμάτων.

Το υπουργείο Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας γνωστοποίησε πως ο 24χρονος ασθενής που κατέληξε νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Βελιγραδίου, στη Σερβία και τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ιδιαίτερα, λόγω και δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα (CO) που είχε εισπνεύσει από τους καπνούς στη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Οι εισαγγελικές Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας έχουν ασκήσει ποινική δίωξη εις βάρος περίπου 50 ατόμων που φέρονται να έχουν εμπλοκή στη λειτουργία του μοιραίου κλαμπ, το οποίο λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια και δεν τηρούσε τους όρους ασφαλείας.

