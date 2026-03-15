Τις αμφιβολίες του Αλι Χαμενεΐ για τον γιο του Μοτζτάμπα και το ενδεχόμενο να αναλάβει εκείνος τον ρόλο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, περιγράφουν σε έκθεσή τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS.

Όπως αναφέρει το έγκυρο αμερικανικό Μέσο, ο Αλί Χαμενεΐ δεν είχε καταλήξει στον γιό του για την αντικατάστασή του, καθώς φέρεται να τον θεωρούσε ακατάλληλο για ηγέτη. Στην ίδια έκθεση, περιγράφεται η εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών, ότι ο Αλί Χαμενεΐ δενθεωρούσε τον Μοτζτάμπα επαρκώς έξυπνο, ώστε να αναλάβει αυτόν τον πολύπλοκο ρόλο.

Στην έκθεση, που σύμφωνα με το CBS έχει στα χέρια του ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρεται επίσης ότι ο Αλί Χαμενεΐ θεωρούσε σοβαρή παράμετρο τα προσωπικά προβλήματα που είχε ο γιος του.

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξελέγη ανώτατος αγιατολάχ οκτώ ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, από τον βομβαρδισμό Αμερικανών και Ισραηλινών στην Τεχεράνη, το πρωί του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου.

Στη συγκεκριμένη επίθεση φέρεται να τραυματίστηκε και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του CBS, ο Τραμπ και οι συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο πιστεύουν ότι δεν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ που ηγείται στο Ιράν, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, έχουν αναλάβει τα ηνία της χώρας οι Φρουροί της Επανάστασης.

Σε τοποθέτησή του την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν επιβεβαίωσε το περιεχόμενο της έκθεσης, λέγοντας ότι «η ηγεσία τους έχει φύγει. Η δεύτερη ηγεσία τους έχει φύγει. Τώρα η τρίτη ηγεσία τους έχει πρόβλημα, και αυτός δεν είναι κάποιος που ήθελε καν ο πατέρας».





Πηγή: skai.gr

