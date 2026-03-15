Δύο αδέλφια υπό έρευνα στη Γαλλία για σχεδιασμό αντισημιτικής επίθεσης

Δύο νεαροί άνδρες τέθηκαν υπό επίσημη έρευνα στη Γαλλία για τον σχεδιασμό μιας «θανατηφόρας και αντισημιτικής» επίθεσης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Κυριακή η αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT).

Οι ύποπτοι, ένας 22χρονος φοιτητής μηχανικής και ένας άνεργος 20χρονος που είναι αδέλφια, συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη αφού η αστυνομία εντόπισε ένα ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο, ένα μπουκάλι οξύ και μια σημαία του ISIS στο αυτοκίνητό τους, κατά τη διάρκεια ενός οδικού ελέγχου κοντά σε φυλακή στη βόρεια Γαλλία, ανέφερε η PNAT. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της σχεδιαζόμενης επίθεσης ή τον στόχο της.

Οι δύο άνδρες ερευνώνται με τις κατηγορίες της εγκληματικής τρομοκρατικής συνωμοσίας και της κατοχής όπλου σε σχέση με τρομοκρατική επιχείρηση, και έχουν τεθεί σε προσωρινή κράτηση. Η PNAT δεν δημοσιοποίησε τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των υπόπτων.

Οι ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις κατά εβραϊκών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο έχουν αυξηθεί μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και την επακόλουθη απάντηση της Τεχεράνης.

Ένας ένοπλος έπεσε με το φορτηγό του σε συναγωγή στην περιοχή του Ντιτρόιτ την Πέμπτη, ενώ στην Ευρώπη μια έκρηξη προκάλεσε μικρές ζημιές σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ το Σάββατο και μια άλλη έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε συναγωγή στο Βέλγιο τη Δευτέρα.

Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών ενίσχυσε την ασφάλεια γύρω από εβραϊκούς χώρους λατρείας στις αρχές Μαρτίου.

Οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι βρέθηκε τζιχαντιστική προπαγάνδα στις ψηφιακές συσκευές των υπόπτων και ένας από τους αδελφούς είχε τραβήξει βίντεο δηλώνοντας πίστη στο ISIS.

Κυβερνήσεις και υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν σημειώσει αύξηση του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας και της προκατάληψης κατά των Αράβων σε όλο τον κόσμο μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023 και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Γαλλίας, η CNCDH, έχει δηλώσει ότι οι αντισημιτικές πράξεις στη Γαλλία τείνουν να αυξάνονται μετά από επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στα παλαιστινιακά εδάφη. Οι αντισημιτικές πράξεις εκτοξεύθηκαν σε ιστορικό υψηλό μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023, αλλά μειώθηκαν κατά 16% το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.