Bερολίνο: Όχι σε στρατιωτική παρουσία στα Στενά του Ορμούζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία απορρίπτει προς το παρόν το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ, παρά την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για διεθνή συμμετοχή στην προστασία της ναυσιπλοΐας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τονίζει ότι η χώρα δεν θέλει να γίνει μέρος του πολέμου και όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον τερματισμό του συγκρούσεων.

Προς το παρόν δεν συντρέχει λόγος η Γερμανία να εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ. «Δεν είναι και δεν θα γίνει μέρος του πολέμου η Γερμανία» τονίζει ο Μερτς.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Στην έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για διεθνή συμμετοχή σε ενδεχόμενη στρατιωτική προστασία των Στενών του Ορμούζ για τη διασφάλιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας η Γερμανία απαντά προς το παρόν αρνητικά, λέγοντας ότι «δεν συντρέχει λόγος» να εξεταστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Πηγή: Deutsche Welle

«Δεν αποτελεί η Γερμανία μέρος αυτού του πολέμου και δεν επιθυμούμε να γίνουμε μέρος του» τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ήδη από την Παρασκευή. «Ως εκ τούτου, όλες οι προσπάθειές μας κατευθύνονται προς τον τερματισμό αυτού του πολέμου.»«Το γερμανικό ναυτικό δεν έχει επαρκείς δυνατότητες»Και ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους από τους Σοσιαλδημοκράτες ανέφερε στο περιθώριο επίσκεψής του στη Νορβηγία την Παρασκευή ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα συμμετάσχουν, αποκλείοντας συμμετοχή της Μπούντεσβερ σε μια διεθνή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ.Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Άντον Χοφράιτερ από τους Πρασίνους προειδοποιεί επίσης για το ενδεχόμενο μιας γερμανικής εμπλοκης. Μάλιστα το Σάββατο σε συνέντευξή του στα μέσα του ομίλου Funke τόνισε ότι το γερμανικό ναυτικό «δεν έχει επαρκείς δυνατότητες ώστε να προστατεύσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να αναλάβει δράση κατά των ιρανικών δυνάμεων σε μια περιοχή με πολλά μικρά νησιά στα ανοικτά του Ιράν».Απογοήτευση Γερμανών πλοιοκτητώνΟι Γερμανοί πλοιοκτήτες από την πλευρά τους εκφράζουν απογοήτευση από τη σαφή άρνηση της γερμανικής κυβέρνησης να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια προστασίας της διενθούς ναυσιπλοΐας.Σύμφωνα με την Ένωση Γερμανών Πλοιοκτητών (VDR) πολλά γερμανικά πλοία και ναυτικοί παραμένουν αποκλεισμένοι στην περιοχή, συγκεκριμένα τουλάχιστον 30 πλοία -κατά άλλες πληροφορίες ακόμη και 40- και περίπου 1000 ναυτικοί. Ταυτόχρονα έχουν ήδη σημειωθεί πολλές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή. Μεταξύ άλλων έχουν χτυπηθεί πρόσφατα στον Περσικό Κόλπο και γερμανικά πλοία, όπως ένα πλοίο της εταιρείας Hapag Lloyd.Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε προ ημερών να ανοίξει εκ νέου τη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, μιας κομβικής σημασίας διόδου για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια διακίνηση ενεργειακών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό απηύθυνε έκκληση σε σειρά χωρών προκειμένου να στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή. «Οι χώρες του πλανήτη που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ πρέπει να μεριμνήσουν για αυτό το πέρασμα και εμείς από την πλευρά μας θα τις βοηθήσουμε» ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας του Truth Social.Ωστόσο παραμένει ακόμη ασαφές ποιες χώρες θα ήταν εν τέλει πρόθυμες να συνδράμουν. Σύμφωνα με τον Τραμπ, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλείο, χώρες δηλαδή που πλήττονται άμεσα από το κλείσιμο των ενεργειακών οδών στην περιοχή, θα στείλουν πλοία. Γεγονός είναι, τέλος, ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και η διακοπή της διέλευσης πλοίων έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πετρελαίου.Πηγές: tagesschau.de, NDR, n-tv

