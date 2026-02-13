MSC: Δύο κόσμοι συγκρούονται στο Μόναχο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου 2024 εστιάζει στον δρόμο προς μια αυτόνομη Ευρώπη υπό το φως των νέων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ο Βόλφγκαγκ Ίσινγκερ περιγράφει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων ως «ξεχαρβαλωμένο ποδήλατο», τονίζοντας το ρήγμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης και την ανάγκη της Ευρώπης να αναλάβει την άμυνά της.

Η φετινή έκθεση της Διάσκεψης υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη νέα αμερικανική Στρατηγική Ασφαλείας να φέρνουν την Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίσιμες αποφάσεις και την Πολωνία ως το ευρωπαϊκό προπύργιο.

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου που ξεκινά σήμερα είναι η διάσκεψη της συνειδητοποίησης μετά το περσινό σοκ της ομιλίας του Τζέι Ντι Βανς. Θέμα φέτος ο δρόμος προς μια αυτόνομη Ευρώπη.Aνταπόκριση από το Μόναχο



Με ένα ξεχαρβαλωμένο ποδήλατο που πρέπει άμεσα να επισκευαστεί, περιγράφει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σήμερα ο επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου Βόλφγκαγκ Ίσινγκερ. Απαισιόδοξο και σκοτεινό σκιαγράφησε σε πρόφατη συνέντευξή του στην DW το νέο διεθνές περιβάλλον που έχει ήδη διαμορφθωθεί εδώ και έναν χρόνο με το ρήγμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης να έχει γίνει πια αντιληπτό χωρίς ψευδαισθήσεις. Στόχος της Ευρώπης είναι να πάρει την άμυνά της στα χέρια της και να θωρακιστεί, είπε στην ίδια συνέντευξη ο Ίσινγκερ.

Πηγή: Deutsche Welle

Και η φετινή έκθεση της Διάσκεψης του Μονάχου, που προηγείται της διοργάνωσης, είναι καταπέλτης και δεν αφήνει, ίσως για πρώτη φορά, περιθώρια εφησυχασμού. Ο πόλεμος στην Ουκρανία σε συνδυασμό με τη νέα αμερικανική Στρατηγική Ασφαλείας που επισφραγίζει την διάρρηξη των παλαιών δεσμών ΗΠΑ και Ευρώπης θέτουν την Ευρώπη ενώπιον ζωτικών αποφάσεων. «Στην Ευρώπη υπάρχει πόλεμος» είπε ο Ίσινγκερ πρόσφατα κατά την παρουσίαση της έκθεσης και η Πολωνία αποτελεί το έσχατο ευρωπαϊκό προπύργιο.Το νέο γερμανικό δόγμα απέναντι στον ΤραμπΛίγο πριν από την έναρξη της Διάσκεψης, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, υπό το φως της ευρωσκεπτικιστικής πολιτικής ισχύος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε τη δέσμευση της Γερμανίας σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες. «Σε περιόδους παγκόσμιας αναταραχής και αναζωπύρωσης της πολιτικής ισχύος, η πολιτική αξιοπιστία και η δέσμευση σε μια σταθερή, βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη είναι τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας», δήλωσε ο Βάντεφουλ.Με ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη ομιλία στη Διάσκεψη του Μονάχου του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για τη θέση της Γερμανίας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Κορυφαία στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης αυτές τις μέρες θα παρουσιάσουν τη γερμανική αμυντική στρατηγική, σε μια εβδομάδα εξελίξεων. Στο Μόναχο αναμένεται το Σάββατο η ομιλία του Αμερικανού υπ. Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δεν αναμένεται να αποκλίνει από το δόγμα Τραμπ, όπως αυτό ξεδιπλώθηκε πρόσφατα στο Νταβός, σε πιο ήπιους ίσως τόνους.Στο Μόναχο θα βρεθούν αυτές τις μέρες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο Καναδός πρωθυπουργός που με την πρόσφατη ομιλία του στο Νταβός έστειλε ένα μήνυμα αφύπνισης προς τον πλανήτη για τη επικίνδυνη, απορρυθμισμένη τάξη πραγμάτων που έχει ήδη ξεκινήσει. Στο Μόναχο αυτές τις μέρες βρίσκονται επίσης αργηγοί κρατών και κυβερνήσεων από τη Βαλτική μέχρι τη Μέση Ανατολή, ενώ και η Κίνα συμμετέχει με μεγάλη αντιπροσωπεία.

