Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ξεκίνησε τη χρήση τεχνολογίας ζωντανής αναγνώρισης προσώπου στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό «London Bridge», ως μέρος ενός ευρύτερου πιλοτικού προγράμματος διάρκειας έξι μηνών.

Στόχος των Αρχών είναι να καταστήσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο έναν «εχθρικό χώρο» για άτομα που καταζητούνται για σοβαρά εγκλήματα.

Το σύστημα λειτουργεί σκανάροντας πρόσωπα και συγκρίνοντάς τα με μια βάση δεδομένων. Σε περίπτωση που υπάρξει ταυτοποίηση, αποστέλλεται μια ειδοποίηση για να διενεργηθούν περαιτέρω έλεγχοι έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν το άτομο είναι ύποπτο και εάν χρειάζεται περαιτέρω δράση.

Όπως εξήγησε ο αρχιεπιθεωρητής Κρις Κέισι, επικεφαλής του έργου, πολίτες που δεν επιθυμούν να εισέλθουν στη ζώνη αναγνώρισης θα έχουν στη διάθεσή τους εναλλακτικές διαδρομές ενώ οι εικόνες ατόμων που δεν περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων των καταζητούμενων θα διαγράφονται άμεσα και μόνιμα.

Πηγή: skai.gr

