Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ άλλοι τραυματίστηκαν όταν πολλοί ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε ένα εστιατόριο στο Μπρούκλιν την Κυριακή το πρωί, λίγο πριν το κλείσιμο, σύμφωνα με τη New York Post.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις για πυροβολισμούς μέσα στο Taste of the City Lounge στην 903 Franklin Avenue, στη γειτονιά Crown Heights λίγο πριν τις 3:30 π.μ., δήλωσε η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Jessica Tisch σε συνέντευξη Τύπου.

Τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους ήταν δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 35 ετών και ένας άγνωστης ηλικίας.

Οι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει γνωστοποιηθεί.

