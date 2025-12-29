Με στυλ έζησε, με στυλ θα πραγματοποιήσει το τελευταίο της ταξίδι σε τούτον τον κόσμο... Η Μπριζίτ Μπαρντό θα ταφεί σε νεκροταφείο δίπλα στη θάλασσα, στο αγαπημένο της Σεν Τροπέ, στη γαλλική Ριβιέρα.
Η ηθοποιός και απόλυτο sex-symbol μιας ολόκληρης εποχής, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο Σεν Τροπέ, όπου επέλεξε να συμβιώνει με τα αγαπημένα της ζωάκια.
Ο εκπρόσωπός της ανακοίνωσε ότι η κηδεία της θα γίνει στο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ, δεν ανακοίνωσε, ωστόσο, την ημερομηνία.
Ένας από τους κατοίκους της περιοχής, ο οποίος ερχόταν σε επαφή πολύ συχνά μαζί της, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters: «Ήταν υπέροχη, υπέροχη, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Ναι, θα μας λείψει πραγματικά».
