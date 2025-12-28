Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό - Η Γαλλία την αποχαιρετά…

Πολιτικοί, ηθοποιοί και εξέχουσες προσωπικότητες από τον κόσμο του κινηματογράφου -και όχι μόνο- λένε το δικό τους «αντίο» μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Μπριζίτ Μπαρντό. Της απόλυτης ιέρειας του γαλλικού σινεμά και διαχρονικού συμβόλου ελευθερίας, σε ηλικία 91 ετών.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, αποχαιρέτησε τη θρυλική ηθοποιό με λόγια βαθιάς συγκίνησης, τονίζοντας πως «η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας, μια γαλλική ύπαρξη με παγκόσμια ακτινοβολία». Αναφέρθηκε στα φιλμ, τη φωνή, τη λάμψη αλλά και στη γενναιόδωρη προσφορά της στην προστασία των ζώων, υπενθυμίζοντας ότι το πρόσωπό της υπήρξε πρότυπο για τη «Μαριάν», το σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα. Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική δόξα της, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε η Μαριάν, το σύμβολο της Γαλλίας που ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X. «Ήταν ένα απόλυτο αστέρι του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου, μια μορφή γυναικείας φύσης στη φαντασία του έθνους, μια ελεύθερη και αφοσιωμένη φωνή» και κατέληξε λέγοντας πως ήταν αυτή «μέσω της οποίας ο Θεός αναδημιούργησε τη γυναίκα».

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, υπογραμμίζοντας πως η ηθοποιός εγκατέλειψε συνειδητά μια λαμπρή καριέρα για να αφιερώσει τη ζωή και την ενέργειά της στην υπεράσπιση των ζώων. «Τιμούμε τη μνήμη μιας εξαιρετικής γυναίκας που έδωσε τα πάντα και θυσίασε τα πάντα για έναν κόσμο που σέβεται περισσότερο τα ζώα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, μίλησε για τη «Μαριάν» που αγάπησε βαθιά ο γαλλικός λαός», περιγράφοντας την Μπαρντό ως γυναίκα με πάθος, χαρακτήρα και ακλόνητες πεποιθήσεις, που ενσάρκωσε μια ολόκληρη εποχή της γαλλικής ιστορίας.

Η Γαλλική Εταιρεία Προστασίας των Ζώων (SPA) τίμησε την αδιάκοπη δράση της από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα, επισημαίνοντας ότι η αφοσίωσή της συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή νοοτροπιών και στην επίτευξη σημαντικών προόδων για τα δικαιώματα των ζώων.

Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα της πόλης του Σεν Τροπέ, όπου έζησε για δεκαετίες: «Η Μπριζίτ Μπαρντό θα είναι για πάντα συνδεδεμένη με το Σεν Τροπέ, του οποίου υπήρξε η πιο λαμπερή πρέσβειρα. Ανήκει πλέον στη συλλογική μνήμη της πόλης και θα συνεχίσει να κατοικεί στην ψυχή της».

Ο ηθοποιός Πιερ Αρντιτί τη χαρακτήρισε -χωρίς περιστροφές- «την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο», υπογραμμίζοντας το θάρρος και την εσωτερική της δύναμη, αλλά και την απογοήτευσή της από τους ανθρώπους, που –όπως είπε– ίσως την οδήγησε στη βαθιά αγάπη της για τα ζώα».

Τέλος, και η Μαρίν Λε Πεν, εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό, χαρακτηρίζοντάς τον «τεράστια απώλεια». «Η Γαλλία χάνει μια εξαιρετική γυναίκα, γεμάτη ταλέντο, θάρρος, ειλικρίνεια και ομορφιά», τόνισε. «Μια γυναίκα που επέλεξε να διακόψει μια λαμπρή καριέρα για να αφιερωθεί στα ζώα, τα οποία υπερασπιζόταν μέχρι την τελευταία της πνοή, με ανεξάντλητη ενέργεια και αγάπη. Ήταν μια Γαλλίδα ελεύθερη, αδάμαστη, ολοκληρωμένη. Θα μας λείψει πολύ».

Η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό ήταν «ένας άγγελος για τα ζώα» και «μια εκπρόσωπος όλων των ειδών», δήλωσε η ιδρύτρια της μκο υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ζώων PETA, Ίνγκριντ Νιούκερκ. «Από τα διασωθέντα περιστέρια στο Σεν Τροπέ μέχρι τα αγαπημένα της σκυλιά, η Μπριζίτ θα λείψει στην PETA», έγραψε σε ανακοίνωσή της η ιδρύτρια της οργάνωσης. Ήταν «ένας άγγελος για τα ζώα» και «αγωνίστηκε, ακόμη και στο δικαστήριο, για να τα προστατεύσει όλα», συνέχισε.

Στο βιβλίο της Ίνγκριντ Νιούκερκ «One Can Make a Difference», που εκδόθηκε το 2008, η Μπριζίτ Μπαρντό αφηγήθηκε ότι πούλησε κοσμήματά της και άλλα προσωπικά της αντικείμενα «για να δημιουργήσει ένα καταφύγιο και να υπερασπιστεί τα ζώα», σύμφωνα με την ιδρύτρια της PETA (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων).

Η Νιούκερκ καλεί «το κοινό να τιμήσει τη μνήμη της αναλαμβάνοντας δράση για τα ζώα σήμερα, ώστε οι σπόροι που έσπειρε να συνεχίσουν να ανθίζουν». Η PETA βράβευσε την Μπριζίτ Μπαρντό το 2001 για τον ακτιβισμό της υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων. Η Μπαρντό συνέβαλε επίσης στις εκστρατείες της οργάνωσης, όπως η εκστρατεία του 2013 για να σταματήσει η βρετανική εταιρεία λιανικής πώλησης Fortnum & Mason να πουλάει φουά γκρα.

Η Μπριζίτ Μπαρντό φεύγει, αφήνοντας πίσω της όχι απλώς μια κινηματογραφική κληρονομιά, αλλά έναν μύθο που διαπερνά τον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό.

