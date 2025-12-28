Μπριζίτ Μπαρντό: Πέθανε η «Μπεμπέ» σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η Γαλλιδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της. Η Μπαρντό έγινε παγκοσμίως γνωστή τα χρόνια του '50 και του '60 από ταινίες όπως «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα».

Την ίδια περίοδο ασχολήθηκε και με το τραγούδι και κυκλοφόρησε αρκετούς δίσκους. Σταμάτησε να ασχολείται με την υποκριτική τα χρόνια του '70, εγκαταστάθηκε στο Σεν Τροπέ, στη γαλλική Ριβιέρα, και αφοσιώθηκε στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσω ενός ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

Υπήρξε η απόλυτη Γαλλίδα bombshell, η επιτομή της θηλυκότητας, η μούσα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών. Η πρώτη που φόρεσε ballet flats στον δρόμο, φωτογραφήθηκε το 50′ με μπικίνι στις Κάννες και ισορρόπησε μεταξύ απροκάλυπτης σεξουαλικότητας και ακαταμάχητης ελευθερίας. Τα ατημέλητα ξανθά μαλλιά της και το μαύρο eyeliner έγιναν το σήμα κατατεθέν της.

Υπήρχαν… «ταραχές» όπου κι αν πήγαινε - όταν επισκεπτόταν τον Πικάσο, το 1956, ή στη Βενετία, το 1958, όταν 300 εικονολήπτες βυθίστηκαν στη βάρκα τους. Ένα αεροπλάνο χάραξε τα αρχικά της στον ουρανό. Η Μπριζίτ Μπαρντό ήταν φρέσκια και ερωτικά προκλητική. Εμφανίστηκε στη διεθνή σκηνή τη δεκαετία του '50, την ίδια εποχή με τη «Λολίτα» του Ναμπόκοφ. Κανείς δεν είχε δει ποτέ κάποια σαν την Μπαρντό δημοσίως - οι θηλυκές καμπύλες, η κοριτσίστικη αλογοουρά ή η χαλαρά μαζεμένη τούφα από τα ξανθά μαλλιά της, το φτηνό πουκάμισο δεμένο κάτω από το μπούστο της…

Γεννήθηκε σε μια μάλλον άκαμπτη και τυπική παριζιάνικη οικογένεια, με τον πατέρα της ιδιοκτήτη εργοστασίων. Έδερνε την κόρη του αν της έπεφταν πιάτα. Υπήρχε ένα μεγάλο διαμέρισμα στην πόλη, ένα σπίτι για το Σαββατοκύριακο στην εξοχή, ένα εξοχικό στο Σεν Τροπέ. Η Μπαρντό παρακολουθούσε μαθήματα χορού, τα οποία συνέβαλαν στη στάση του σώματός της. Σε αντίθεση με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ ή τη Μέριλιν Μονρόε, δεν είχε ποτέ προβλήματα βάρους.

Πηγή: skai.gr

