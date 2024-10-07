Ουκρανία: Ρωσικός υπερηχητικός πύραυλος έπληξε αεροπορική βάση στα δυτικά

Ρωσικός υπερηχητικός πύραυλος έπληξε την "περιοχή" της σημαντικής αεροπορικής βάσης Σταροκοστιαντίνιφ σήμερα το πρωί, ανέφερε το Κίεβο σε μια σπάνια παραδοχή, αφού μια επίθεση με πυραύλους και τηλεκατευθυνόμενα εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα (drones) έθεσε επίσης στο στόχαστρο την πρωτεύουσα.

Το πιο πρόσφατο πλήγμα στην αεροπορική βάση Σταροκοστιαντίνιφ στη δυτική περιφέρεια Χμελνίτσκι, στην οποία επιτίθεται συχνά η Ρωσία, σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας είπε πως η Ολλανδία θα προμηθεύσει την Ουκρανία με περισσότερα μαχητικά F-16 τους ερχόμενους μήνες.

Η Ουκρανία, που παρέλαβε μια παρτίδα F-16 αυτό το καλοκαίρι έπειτα από πολύμηνη άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης στη Δύση, κρατά την τοποθεσία των μαχητικών της άκρως απόρρητη προκειμένου να τα προστατεύσει από πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς, που η Ρωσία διεξάγει καθ΄όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Η Πολεμική Αεροπορία, που σπάνια αποκαλύπτει ζημιές σε στρατιωτικούς στόχους, δεν ανέφερε αν το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στην αεροπορική βάση, όμως η παραδοχή ενός πυραυλικού πλήγματος στην περιοχή γύρω από τη βάση δεν είναι κάτι συνηθισμένο.

Δεν υπάρχουν απώλειες μεταξύ των αμάχων ή ζημιές σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, δήλωσε ο κυβερνήτης Σέρχιι Τιούριν.

Δύο πύραυλοι Κινζάλ καταρρίφθηκαν επίσης στην περιοχή του Κιέβου, ανέφερε η ΠΑ. Θραύσματα έπεσαν σε τρεις περιοχές του Κιέβου, όμως δεν έχουν αναφερθεί απώλειες ή σημαντικές ζημιές καθώς η αντιαεροπορική άμυνα αντιμετώπισε τους εισερχόμενους στόχους, ανέφεραν οι αρχές της πόλης.

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων και ζημιές σε πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε επίσης 32 ρωσικά drones ενώ άλλα 37 χάθηκαν από τα στρατιωτικά ραντάρ, κάτι που σημαίνει ότι εξουδετερώθηκαν από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ανέφερε η ΠΑ.

Στο μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε ακόμη ένα χωριό κοντά στο Ποκρόφσκ, την πόλη που αποτελεί επιμελητειακό κόμβο την ανατολική Ουκρανία και όπου πλησιάζουν σταδιακά εδώ και εβδομάδες οι ρωσικές δυνάμεις.

«Χάρη στην αποφασιστική δράση των μονάδων της ομάδας Κέντρο, το χωριό Γκροντίφκα απελευθερώθηκε», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Η κοινότητα αυτή βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα ανατολικά του Ποκρόφσκ.

Εξάλλου, ρωσικό πυραυλικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε πολιτικό πλοίο με σημαία Σεντ Κιτς και Νέβις που μετέφερε φορτίο με καλαμπόκι στην ουκρανικό λιμάνι Πιφντένι στις 6 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Αποκατάστασης.

Το υπουργείο ανέφερε στο Facebook πως κανένα από τα 15 μέλη του πληρώματος δεν έχει τραυματιστεί.

"Ευτυχώς κανένα από τα 15 μέλη του πληρώματος, πολίτες της Αιγύπτου και της Συρίας, δεν έχει τραυματιστεί. Συνολικά, το πλοίο ήταν φορτωμένο με περίπου 6.000 τόνους ουκρανικού καλαμποκιού. Είναι εντελώς πολιτικό φορτίο", είπε.

Το υπουργείο ανέφερε πως είναι το 20ό πολιτικό πλοίο που υφίσταται ζημιές από ρωσικές επιθέσεις.

«Δεν είναι τίποτα περισσότερα από προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσει την επιτυχή λειτουργία του ουκρανικού θαλάσσιου διαδρόμου τροφίμων και να θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα σύμφωνα με το υπουργείο.

Η Μόσχα αρνείται ότι επιτίθεται σε μη στρατιωτικούς στόχους.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το πλοίο ξηρού φορτίου Aya με σημαία Σεντ Κιτς και Νέβις χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο στη Μαύρη Θάλασσα. Αργότερα τον ίδιο μήνα, ένα άλλο φορτηγό πλοίο με σημαία Αντίγκουας υπέστη ζημιές από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει πλήξει κατ΄επανάληψη το λιμάνι αφότου εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

