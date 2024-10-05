IDF: Καλεί προς άμεση εκκένωση, κατοίκους κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός καλεί τους κατοίκους συγκεκριμένων κτιρίων στα νότια προάστια της Βηρυτού τα εκκενώσουν αμέσως, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Εντωμεταξύ, η Μέση Ανατολή βρίσκεται για άλλη μια φορά στο χείλος μιας ευρύτερης και καταστροφικής σύγκρουσης καθώς όπως όλα δείχνουν η απάντηση του Ισραήλ στην πυραυλική επίθεση του Ιράν ενδέχεται να σημειωθεί ακόμα και τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στη Μέση Ανατολή, Σταύρος Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο στρατός έχει καταθέσει την πρότασή του στην πολιτική ηγεσία για ένα χτύπημα που θα είναι σκληρό θα ελαχιστοποιεί τα ρίσκα αλλά θα είναι μια ευκαιρία για να τιμωρηθεί το Ιράν.

Στο μεταξύ καθώς πυκνώνουν οι αναφορές ότι ένα χτύπημα επίκειται άμεσα, στο Ισραήλ έφτασε και ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) στρατηγός Μάικλ Κουρίλα με την παρουσία του να μην θεωρείται καθόλου τυχαία.

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε διάγγελμα που απηύθυνε προς τους πολίτες του Ισραήλ επανέλαβε την απόφασή του για απάντηση στο Ιράν για την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση στις πόλεις και τους πολίτες της, ούτε καν το Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου στο διάγγελμά του. «Το Ισραήλ έχει το καθήκον και το δικαίωμα να αμυνθεί και να απαντήσει σε αυτές τις επιθέσεις — και θα το κάνουμε».

Το Ισραήλ δηλώνει ότι προετοιμάζει την απάντηση του στο Ιράν, πλήγματα στον Λίβανο και τη Γάζα

Το Ισραήλ "προετοιμάζει απάντηση" στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε στο έδαφός του το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα στρατιωτικός αξιωματούχος, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί νέα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στη Γάζα, συμμάχων της Τεχεράνης.

Η ιρανική επίθεση την Τρίτη, η δεύτερη από τον Απρίλιο, και η απειλή της απάντησης του Ισραήλ, έχουν πυροδοτήσει φόβους για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ "προετοιμάζει απάντηση", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατιωτικός αξιωματούχος, ζητώντας να μην κατονομαστεί, δύο ημέρες πριν την πρώτη επέτειο της άνευ προηγουμένου επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ θα απαντήσει στο Ιράν για την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, προσθέτοντας ότι δύο αεροπορικές βάσεις που επλήγησαν στην επίθεση παρέμειναν πλήρως λειτουργικές και κανένα αεροσκάφος δεν υπέστη ζημιές.

"Το πώς θα απαντήσουμε σε αυτή την επαίσχυντη επίθεση θα εξαρτηθεί από τον τρόπο, την τοποθεσία και τον χρόνο που θα αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας", δήλωσε ο Χαγκάρι κατά την ενημέρωση του Τύπου.

Ο εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε επίσης ότι ο στρατός έχει σκοτώσει 440 μαχητές της Χεζμπολάχ του Λιβάνου από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης που εξαπέλυσε τη Δευτέρα κατά του ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τους βομβαρδισμούς τους.

"Από την αρχή (της επιχείρησης), οι (ένοπλες) δυνάμεις εξόντωσαν σχεδόν 440 τρομοκράτες, μεταξύ των οποίων 30 διοικητές διαφορετικών βαθμών", κατά τη διάρκεια χερσαίων και αεροπορικών επιχειρήσεων, τόνισε.

Αφότου αποδυνάμωσε τη Χαμάς κατά τη διάρκεια μιας καταστροφικής επιχείρησης αντιποίνων που συνεχίζεται στο πολιορκούμενο παλαιστινιακό έδαφος, το Ισραήλ στα μέσα Σεπτεμβρίου μετατόπισε τις περισσότερες από τις επιχειρήσεις του στο μέτωπο του Λιβάνου, το οποίο άνοιξε η Χεζμπολάχ σε ένδειξη υποστήριξης της Χαμάς όταν άρχισε ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στα προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σκοτώνοντας στις 27 Σεπτεμβρίου τον ηγέτη της Χασάν Νασράλα, που θεωρείτο ο ισχυρότερος άνδρας στη χώρα, σε επιδρομή κατά του κεντρικού αρχηγείου του σιιτικού κινήματος που βρίσκεται σύμφωνα με το Ισραήλ, κάτω από κτίρια στο νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ο στρατός βομβάρδισε το νότιο προάστιο, στοχεύοντας, σύμφωνα με τον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, τον Χασέμ Σαφιεντίν, δυνητικό διάδοχο του Νασράλα.

Ο στρατός δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

