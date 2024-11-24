Μπορέλ: «Ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης»

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ ζήτησε από τη Βηρυτό «άμεση κατάπαυση του πυρός» στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ λέγοντας ότι ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης.

«Δεν βλέπουμε παρά έναν δρόμο: άμεση κατάπαυση του πυρός και καθολική εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», που έθεσε τέλος στον πόλεμο του 2006 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι.

Η απόφαση 1701 ορίζει ότι μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι ειρηνευτικές δυνάμεις της FINUL μπορούν να αναπτυχθούν στη συνοριακή ζώνη του νοτίου Λιβάνου με το Ισραήλ.

«Τον Σεπτέμβριο είχαν έρθει και ήλπιζα ακόμη ότι θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε μία ανοικτή πολεμική αντιπαράθεση του Ισραήλ κατά του Λιβάνου. Δύο μήνες μετά, ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει με 200 εκατομμύρια ευρώ τον λιβανικό στρατό, η ανάπτυξη του οποίου κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ αποτελεί κρίσιμο ζήτημα στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ουάσινγκτον έχει παρουσιάσει στις λιβανικές αρχές σχέδιο 13 σημείων που προβλέπουν 60ήμερη κατάπαυση του πυρός και ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στον νότιο Λίβανο, ένα από τα προπύργια της Χεζμπολάχ.

Σήμερα, ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και 18 τραυματίσθηκαν, ορισμένοι σοβαρά, «σε επίθεση του ισραηλινού εχθρού που έθεσε ως στόχο στρατιωτικό κέντρο στην περιοχή αλ-Αμιρίγε» του νοτίου Λιβάνου προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Πολλοί λιβανέζοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον λιβανικό στρατό.

ΕΚ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

