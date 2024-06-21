Mπορέλ: Η ΕΕ εκφράζει αλληλεγγύη στην Κύπρο

O Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ είχε επικοινωνία με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

«Μίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο εκφράζοντας την ανησυχία μου για τις αυξανόμενες εντάσεις στη Μπλε Γραμμή και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εστιάσαμε στην ισχυρή δέσμευση για την προώθηση των προσπαθειών αποκλιμάκωσης» αναφέρει ο Ζοζέπ Μπορέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τονίζει ότι «η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στην Κύπρο. Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για αποφυγή περιφερειακής εξάπλωσης».

Πηγή: skai.gr

