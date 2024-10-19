IMEX 2024: Ναυτική άσκηση Ιράν - Ρωσίας - Ομάν στον Ινδικό Ωκεανό

Το Ιράν διεξάγει ναυτικά γυμνάσια με τη συμμετοχή της Ρωσίας και του Ομάν και παρατηρητές από άλλες εννέα χώρες, τα οποία άρχισαν σήμερα στον Ινδικό Ωκεανό, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ασκήσεις με την ονομασία «IMEX 2024» έχουν στόχο την ενίσχυση «της συλλογικής ασφάλειας στην περιοχή, την επέκταση της πολυμερούς συνεργασίας και την επίδειξη της καλής θέλησης και των δυνατοτήτων για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της φιλίας και της ασφάλειας της ναυτιλίας», μετέδωσε η αγγλόφωνη Press TV.

Στη διάρκεια των γυμνασίων, οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν τακτικές για την εγγύηση της ασφάλειας της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας, την προστασία των θαλάσσιων οδών, τη διεύρυνση ανθρωπιστικών μέτρων και την ανταλλαγή πληροφοριών για επιχειρήσεις διάσωσης και ανακούφισης, σύμφωνα με την Press TV.

Τα γυμνάσια συμπίπτουν με την αύξηση των εντάσεων στην περιοχή, καθώς μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ως απάντηση στις περιφερειακές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν έχει αυξήσει τη στρατιωτική συνεργασία του με τη Ρωσία και την Κίνα.

Το Μάρτιο, το Ιράν, η Κίνα και η Ρωσία πραγματοποίησαν τα πέμπτα κοινά ναυτικά γυμνάσιά τους στον Κόλπο του Ομάν.

Στις χώρες, οι οποίες είναι παρατηρητές των γυμνασίων που βρίσκονται σε εξέλιξη, περιλαμβάνονται η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Ινδία, το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές και η Ταϊλάνδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

