Ουκρανία: Οι δυνατότητες των δυτικών πυραύλων

Πράσινο φως στην χρήση πυραύλων ATACMS από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε βάρος της Ρωσίας έδωσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Η απόφαση του απερχόμενου προέδρου σχετίζεται με την εγκατάσταση νοτιοκορεατικών στρατιωτών κοντά στα ρωσικά σύνορα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν ήδη προμηθεύσει την Ουκρανίαμε όπλα μεγάλου βεληνεκούς, αλλά αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη εναντίον στόχων σε ρωσικά εδάφη. Από την πλευρά της η Γερμανία απορρίπτει ακόμα την παράδοση αντίστοιχων πυραύλων στους Ουκρανούς.

Οι αμερκανικοί ATACMS

Ο πύραυλος ATACMS είναι ένας μικρού βεληνεκούς του αμερικανικού κατασκευαστή Lockheed Martin. Ο πύραυλος εκτοξεύεται από ερπυστριοφόρο όχημα ή εκτοξευτή πυροβολικού, φθάνει στο στόχο του σε κυκλική τροχιά και διαθέτει μέγιστο βεληνεκές περίπου 300 χιλιόμετρα.



Ο ATACMS χρησιμοποιεί συνήθως στην πολεμική κεφαλή πυρομαχικά διασποράς. Η τιμή του ανά μονάδα ανέρχεται στα 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το διαδικτυακό περιοδικό The Warzone, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους ATACMS εναντίον ρωσικών θέσεων για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2023, όμως μόνο σε ουκρανικά εδάφη που είχαν καταληφθεί από την Ρωσία. Μετά την απόφαση του προέδρου Τζο Μπάιντεν, οι πύραυλοι μπορούν πλέον να εκτοξευθούν εναντίον στόχων στην ίδια τη Ρωσία, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Κουρσκ.

Οι γαλλο-βρετανικοί Storm Shadow/ SCALP

Ο βρετανικός Storm Shadow και ο πανομοιότυπος γαλλικός SCALP είναι πύραυλοι κρουζ. Σε αντίθεση με τους πυραύλους, η πτήση των οποίων περιγράφει μια, σε μεγάλο βαθμό, προκαθορισμένη κυκλική πορεία, οι πύραυλοι κρουζ πετούν παράλληλα στο έδαφος, σε χαμηλό ύψος περίπου 50 μέτρων. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι εντοπίζονται δύσκολα από τα ραντάρ. Σε αντίθεση με τους ATACMS οι πύραυλοι Storm Shadows και SCALP εκτοξεύονται από μαχητικά. Κατασκευάστρια των πυραύλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από το 2002, είναι η ευρωπαϊκή κοινοπραξία MBDA. Η τιμή μονάδας ανέρχεται σε περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ.



Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία προμήθευσαν πέρυσι την Ουκρανία με τους πυραύλους κρουζ, οι οποίοι εκτοξεύονται από ουκρανικά βομβαρδιστικά ρωσικής κατασκευής Σουχόι Su-24. Όπως οι αμερικανικοί πύραυλοι ATACMS έτσι και οι γαλλο-βρετανικοί πύραυλοι κρουζ έχουν πλήξει μόνο στόχος σε κατεχόμενα από την Ρωσία εδάφη στην Ουκρανία. Το βεληνεκές των πυραύλων, που παραδόθηκαν στην Ουκρανία, είναι περίπου 250 χιλιόμετρα.

Οι γερμανο-σουηδικοί TAURUS

Πύραυλοι κρουζ είναι και οι γερμανο-σουηδικοί TAURUS που εκτοξεύονται επίσης από μαχητικά αεροσκάφη. Στη συνέχεια οι πύραυλοι πετούν πολύ χαμηλά πάνω από το έδαφος και αναζητούν αυτόνομα έναν προκαθορισμένο στόχο. Με 500 χιλιόμετρα οι πύραυλοι TAURUS έχουν διπλάσιο βεληνεκές από τους Storm Shadows και τους SCALP, που διαθέτουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Πιθανοί στόχοι για τους πυραύλους TAURUS είναι οχυρωμένα καταφύγια ή θέσεις διοίκησης, από τις οποίες εχθρικά στρατεύματα ελέγχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το κόστος ανά μονάδα είναι περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.



O πύραυλος Taurus είναι σε θέση να διαπεράσει σειρά ογκωδών τοίχων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για να το πετύχει αυτό, ο πύραυλος ανεβαίνει απότομα λίγο πριν από τον στόχο και προσκρούει μετά από κάθετη βουτιά. Αρκετές φορές στο παρελθόν ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έχει απορρίψει παραδόσεις του εν λόγω πυραύλου στην Ουκρανία, επειδή φοβάται εμπλοκή της Γερμανίας στον πόλεμο. Κορυφαία στελέχη των Πρασίνων, μέλη της κυβέρνησης συνασπισμού στο Βερολίνο αλλά και η αντιπολίτευση των γερμανών συντηρητικών, τάσσονται υπέρ της παράδοσης TAURUS στους Ουκρανούς και της χρήσης του, ακολουθώντας το παράδειγμα του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.



