Δύο άνδρες σκοτώθηκαν και μια γυναίκα τραυματίστηκε από αλλεπάλληλες επιθέσεις με μαχαίρι στο Μανχάταν, στο κέντρο της Νέας Υόρκης και οι αρχές έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Ο Έρικ Άνταμς είπε στους δημοσιογράφους ότι κρατείται ένας ύποπτος και η αστυνομία «δεν αναζητά κανέναν άλλον».

Σύμφωνα με έναν αξιωματικό της αστυνομίας, τον Τζο Κένι, ο ύποπτος είναι ένας άστεγος 51 ετών, γνωστός στις αρχές επειδή στο παρελθόν είχε συλληφθεί άλλες οκτώ φορές.

«Αυτό είναι άλλο ένα ξεκάθαρο παράδειγμα της αποτυχίας της δικαιοσύνης και του συστήματος ψυχικής υγείας στη Νέα Υόρκη», τόνισε ο Δημοκρατικός δήμαρχος, ο οποίος διώκεται επίσης από τις ομοσπονδιακές αρχές για διαφθορά. Σύμφωνα με τον Άνταμς, ο δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Οι τρεις επιθέσεις έγιναν μέσα σε διάστημα δυόμισι ωρών στη 19η, την 30ή και την 42η οδό του Μανχάταν – η τελευταία βρίσκεται πολύ κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Το πρώτο θύμα, ένας οικοδόμος 36 ετών, μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα ενώ εργαζόταν σε ένα εργοτάξιο και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε εναντίον ενός 68χρονου ο οποίος εκείνη τη στιγμή ψάρευε στον ποταμό Ιστ. Λίγο αργότερα δέχθηκε επίθεση μια γυναίκα 36 ετών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Ένας οδηγός ταξί που περνούσε από το σημείο είδε τον δράστη και τον υπέδειξε στις αρχές, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Στην κατοχή του υπόπτου βρέθηκαν δύο μεγάλα μαχαίρια με ίχνη αίματος ενώ και τα ρούχα του ήταν λεκιασμένα με αίμα, εξήγησε ο Κένι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.